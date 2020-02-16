|
В Барановичах грузовой поезд сбил женщину
16.02.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ЧП произошло примерно в 20.00 15 февраля в городе Барановичи на пешеходном переходе через железнодорожные пути от улицы Фроленкова к улице Холостякова вблизи улицы Бородина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП произошло примерно в 20.00 15 февраля в городе Барановичи на пешеходном переходе через железнодорожные пути от улицы Фроленкова к улице Холостякова вблизи улицы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)