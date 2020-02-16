В Барановичах грузовой поезд сбил женщину

Источник материала: Виртуальный Брест

ЧП произошло примерно в 20.00 15 февраля в городе Барановичи на пешеходном переходе через железнодорожные пути от улицы Фроленкова к улице Холостякова вблизи улицы Бородина.







По словам очевидцев происшествия, в результате удара женщина получила травмы. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую госпитализировали.



По факту случившегося проводится проверка. Пешеходный переход, на котором произошло ЧП, освещается, но не оборудован устройствами звуковой и световой сигнализации.