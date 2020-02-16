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Президент Польши начал кампанию переизбрания на второй срок
Источник материала: Партизан
Партия власти Польши в субботу поддержала переизбрание президента Анджея Дуды на выборах президента страны 10 мая.
Об этом сообщает
На съезде в Варшаве, который дал старт кампании действующего президента за переизбрание на второй срок, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал Дуду "кандидатом мечты" и хранителем польской Конституции.Партия власти Польши в субботу поддержала переизбрание президента Анджея Дуды на выборах президента страны 10 мая.
"Дуда все время был опорой для защиты польского общественного порядка, польской Конституции и закона", - сказал Качиньский.
Перед президентскими выборами Дуда сохраняет высокий рейтинг среди всех кандидатов, его соперница Малгожата Кидава-Блонская наращивает поддержку.
За кресло президента также будут соревноваться журналист и ведущий Шимон Головня, левый кандидат Роберт Бедронь, председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш и Кшиштоф Босак с ультраправой "Конфедерации".
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Партия власти Польши в субботу поддержала переизбрание президента Анджея Дуды на выборах президента страны 10 мая.
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