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Претензии Москвы на Шпицберген: Норвегия отказалась обсуждать с РФ свое право на архипелаг и напомнила о Крыме

16.02.2020 16:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Норвегия не намерена обсуждать с Россией свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, заявил заместитель министра иностранных дел скандинавской страны Аудун Халворсен.

«Норвегия не ведет консультаций с другими государствами относительно осуществления суверенитета на какой-либо части норвежской территории», — заявил Халворсен, которого цитирует норвежский портал High North News, пишет журнал "Новое время".

Так дипломат отреагировал на недавнее послание, которое глава МИД РФ Сергей Лавров направил главе МИД Норвегии в связи со столетием подписания Шпицбергенского трактата. В нем Лавров подчеркнул, что Россия не намерена сворачивать свое присутствие на архипелаге и предложил «провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге».

По словам Халворсена, в подобных заявлениях РФ «нет ничего нового». «Это хорошо знакомая нам российская позиция, о которой регулярно сообщается и на которую отвечают соответствующие представители властей Норвегии. В письме Лаврова нет ничего нового», — подчеркнул замглавы МИД Норвегии.

Отдельно он уточнил, что проблемные вопросы в норвежско-российских отношениях и принципиальное несогласие Осло относится не только к двусторонней повестке. «Проблемными вопросами являются и уважение международного права [со стороны РФ], незаконная аннексия Крыма Россией и продолжающаяся дестабилизация Восточной Украины. Это имеет последствия для отношений России со всем Западом, частью которого является Норвегия», — добавил Халворсен.

«Именно Россия из-за своей модели действий и поведения в международной политике, по отношению к своим соседям создала ситуацию, в которой мы находимся в настоящее время», — заключил норвежский дипломат.

Напомним, с начала февраля 2020 года посольство России в Норвегии опубликовало ряд заявлений, в которых обвиняет эту страну, суверенитет которой распространяется на Шпицберген, в нарушении международного договора об архипелаге от 1920 года.

Это дало повод мировой прессе говорить о новых претензиях России на Шпицберген.
 
 
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