Претензии Москвы на Шпицберген: Норвегия отказалась обсуждать с РФ свое право на архипелаг и напомнила о Крыме

High North News , пишет журнал "Новое время" . «Норвегия не ведет консультаций с другими государствами относительно осуществления суверенитета на какой-либо части норвежской территории», — заявил Халворсен, которого цитирует норвежский портал, пишет журнал





Так дипломат отреагировал на недавнее послание, которое глава МИД РФ Сергей Лавров направил главе МИД Норвегии в связи со столетием подписания Шпицбергенского трактата. В нем Лавров подчеркнул, что Россия не намерена сворачивать свое присутствие на архипелаге и предложил «провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге».





По словам Халворсена, в подобных заявлениях РФ «нет ничего нового». «Это хорошо знакомая нам российская позиция, о которой регулярно сообщается и на которую отвечают соответствующие представители властей Норвегии. В письме Лаврова нет ничего нового», — подчеркнул замглавы МИД Норвегии.





Отдельно он уточнил, что проблемные вопросы в норвежско-российских отношениях и принципиальное несогласие Осло относится не только к двусторонней повестке. «Проблемными вопросами являются и уважение международного права [со стороны РФ], незаконная аннексия Крыма Россией и продолжающаяся дестабилизация Восточной Украины. Это имеет последствия для отношений России со всем Западом, частью которого является Норвегия», — добавил Халворсен.





«Именно Россия из-за своей модели действий и поведения в международной политике, по отношению к своим соседям создала ситуацию, в которой мы находимся в настоящее время», — заключил норвежский дипломат.





Напомним, с начала февраля 2020 года посольство России в Норвегии опубликовало ряд заявлений, в которых обвиняет эту страну, суверенитет которой распространяется на Шпицберген, в нарушении международного договора об архипелаге от 1920 года.





Это дало повод мировой прессе говорить о новых претензиях России на Шпицберген.