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К 2028 людям подарят сердца-роботы

16.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

К 2028 людям подарят сердца-роботы

Это мягкое роботическое сердце использует синтетические материалы вместе со слоями клеток человека, выращенных в лаборатории. Оно поможет покончить с трансплантациями живых сердец человека уже через 8 лет, сообщает «МедикФорум».

Статистика такова, что более 80% пациентов, нуждающихся в трансплантациях сердца, умирают, не дождавшись операций. Во многом это связано с тем, что донорских сердец сильно не хватает. Ведь человеку требуется не просто любое сердце от кого-то, кто скончался, но орган, который подходит по целой категории признаков. К сожалению, во многих случаях у пациентов, нуждающихся в этих трансплантациях, не остается времени для того, чтобы их дождаться. Покончить с этой ситуацией поможет уникальное роботическое сердце, которое уже через 8 лет может стать широко распространенным.

Эксперты из Нидерландов и Англии разрабатывают мягкое сердце-робот, способное прокачивать кровь по всему телу. Их целью является имплантация первого рабочего прототипа животным через три года, а людям в 2028 году. Над проектом трудятся исследователи в области сердечно-сосудистой хирургии, и их работы хорошо финансируются. Помимо создания роботического сердца команда ученых также собирается разработать вакцину от болезней сердца, генетическое лечение сердечных дефектов и создать новое поколение портативных технологий, способных определять инфаркты и инсульты еще до их развития.

Отметим, что болезни сердца  и органов кровообращения остаются главной причиной смертности во многих странах мира. Ученые делают небольшие шаги на пути борьбы с этими недугами, но человечеству нужно что-то более значительное. Новое гибридное сердце использует синтетический роботический материал, который повторяет сокращения живого сердца, в него также включено несколько слоев человеческих клеток, выращенных в лаборатории. Это нужно для того, чтобы иммунная система новый орган не отторгла. Питание сердца обеспечивается через беспроводную батарею, заряжаемую посредством девайса, который можно поместить в ремень или карман. Ученые полагают, что их устройство заменит традиционные человеческие сердца, необходимые для трансплантаций. Об этом пишет The Daily Mail.

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Это мягкое роботическое сердце использует синтетические материалы вместе со слоями клеток человека, выращенных в лаборатории. Оно поможет покончить с...
 
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