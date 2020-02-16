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Когда уже в Беларуси станет тепло, как весной? Точный прогноз погоды

16.02.2020 18:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По данным сайта pogoda.by, завтра, 17 февраля, в Беларусь придет весна: температура поднимется до плюс 12 градусов. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре.

В Минске и Могилеве днем 17 февраля воздух прогреется до 7-9 градусов тепла (по некоторым прогнозам, до 11 градусов), в Витебске будет плюс 6-8, в Гомеле – плюс 8-10. В Гродно завтра еще теплее – +9...11. Но теплее всего будет в Бресте – днем плюс 10-12 градусов. При этом синоптики говорят, что местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Это желтый уровень опасности.

Судя по информации сайта Gismeteo, понедельник станет самым теплым днем недели в Минске. Во вторник и среду температура воздуха продержится на уровне 7 градусов, в четверг и пятницу упадет до 4 градусов тепла. А в субботу, вероятно, выпадет снег с дождем. В воскресенье также ожидаются небольшие осадки.

Заметим, что 2019 год в Беларуси стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднегодовая температура была +8,8 градуса. До этого самым теплым считался 2015-й, когда средний показатель столбика термометра был на отметке +8,5 градуса.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По данным сайта pogoda.by, завтра, 17 февраля, в Беларусь придет весна: температура поднимется до плюс 12 градусов. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре. В...
 
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