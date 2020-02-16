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Берестейский трубач стал настолько популярен, что у него появился фейковый аккаунт в твиттере

16.02.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Соцсеть Твиттер популярна как никогда. Президенты постят там информацию, знаменитые люди все там, и конечно, без фейков не обходится. Это почти как инстаграм, только твиттер.

Берестейский трубач стал настолько популярен, что у него появился фейковый аккаунт в твиттере

Итак, в этой соцсети на днях появился фейковый аккаун Берестейского трубача. И он активничает. Пишет иногда по делу, иногда не очень, употребляет ненормативную лексику, ругается на тех, кто им недоволен. Подписаны на трубача-фейк всего 3 пользователя.

Надо отметить, что это уже второй известный случай, который мы можем вспомнить по крайней мере за последнее время, когда кто-то пытается создать фейк на просторах интернета той или иной известной брестской личности. Знаете, кто был первым?

Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук рассказывал журналистам, что когда в сети Вконтакте появился его фейковый аккаунт, ему пришлось фотографироваться с паспортом и отсылать его в поддержку, чтобы заблокировали пользователя, который присвоил его имя, фото и должность.

И вот теперь настала очередь трубача.

Официально заявляем - к настоящему этот фейк не имеет никакого отношения. Мы сегодня спросили у самого Берестейского трубача, и он конечно, был возмущён и негодовал, и обещал подумать, что делать в этой ситуации дальше. Так же он просил передать, что всех ожидает в полдень каждого дня на Гребном канале Бреста. А информацию он постит в сети Вконтакте и Инстаграм.

Между тем, это хороший урок - не стоит доверять всему, что видите на просторах интернета. Убедитесь, что вас не обманывают и не пытаются ввести в заблуждение, и тогда уже подписывайтесь на того, кто вам интересен.

Злоумышленники иногда создают фейковый аккаунт известного человека, и просятся в друзья к разным людям. Те, видя что в друзья приходит кто-то более-менее знаменитый, не раздумывая принимают заявку, и таким образом предоставляют всю информацию из аккаунта, доступную только для друзей.

 
Теги: Брест
 
 
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  Соцсеть Твиттер популярна как никогда. Президенты постят там информацию, знаменитые люди все там, и конечно, без фейков не обходится. Это почти как инстаграм,...
 
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