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Хиллари Клинтон прочат в вице-президенты

16.02.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-госсекретарь и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон может стать кандидатом в вице-президенты и пойти на выборы в паре с Майклом Блумбергом. По данным источников издания Drudge Report, опросы показали: такой тандем имеет хорошие шансы на победу в ноябрьских президентских выборах.



«Я никогда не говорю "никогда", потому что я верю, что своей стране надо служить, но этого не произойдет»,— так Хиллари Клинтон в начале февраля ответила на вопрос телеведущей Эллен Дедженерес, собирается ли она участвовать в грядущих президентских выборах в качестве кандидата в вице-президенты. Тем не менее тогда она прокомментировала состязание внутри Демократической партии и, в частности, заявила, что «никто не любит» Берни Сандерса — одного из фаворитов нынешней демократической гонки и ее соперника по внутрипартийному состязанию 2016 года.

На этот раз госпожа Клинтон комментировать слухи не стала. Штаб Майкла Блумберга ответил на заявление прессы, не подтвердив, но и не опровергнув информацию о вероятной кандидатуре соратника господина Блумберга: «Мы сосредоточены на праймериз и дебатах, а не слухах о вице-президенте».

Тем не менее, как сообщил источник Drudge Report, кандидатура Хиллари Клинтон действительно обсуждается, так как проводимые демократами закрытые опросы показывают, что у пары Блумберг—Клинтон есть хорошие шансы в борьбе с идущим на второй срок Дональдом Трампом.

В 2016 году, когда Хиллари Клинтон противостояла Дональду Трампу на общенациональных выборах, Майкл Блумберг открыто выступил в ее поддержку. «Давайте выберем адекватного и компетентного человека с международным опытом»,— заявлял миллиардер тогда. Он подчеркнул, что иногда не соглашается с госпожой Клинтон, однако стране необходимо сплотиться, чтобы не пустить во власть «опасного демагога».

Для того чтобы взять зарегистрированную в Нью-Йорке госпожу Клинтон в соратники, господин Блумберг даже планирует сменить свое официальное место жительства — Нью-Йорк — на штаты Колорадо или Флорида.

Это необходимо для того, чтобы выборщики от штата Нью-Йорк могли проголосовать за них (12-я поправка к конституции США запрещает выборщикам выбирать сразу и президента, и вице-президента из их собственного штата).

По данным общенациональных опросов, Майкл Блумберг с рейтингом 14,2% занимает третье место по популярности среди всех кандидатов, отставая от лидера гонки — Берни Сандерса с 23,6% — и от Джо Байдена, рейтинг которого составляет 19,2%. Однако, например, в важном для всеобщих выборов штате Флорида, по последнему опросу St. Pete Polls, господин Блумберг с рейтингом 27,3% опережает и господина Байдена (25,9%) и оставляет далеко позади господина Сандерса (10,4%). Преимущество над господином Байденом во многом обеспечивается боль й популярностью среди белых американцев.
 
 
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Экс-госсекретарь и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон может стать кандидатом в вице-президенты и пойти на выборы в паре с Майклом Блумбергом. По данным...
 
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