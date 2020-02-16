Проверка слуха: медицинские маски пропали из продажи в Бресте?

Источник материала: Виртуальный Брест

Пользователи сайта информируют - в аптеках города нельзя купить медицинскую маску, они просто отсутствуют в продаже. Якобы, рассказывают о том, что как только этот товар появляется, его сразу скупают и отправляют в Китай, где, как известно, вспышка коронавируса.





Мы посетили несколько аптек в центре Бреста и убедились - масок действительно нет в наличии! Конечно, все аптеки обойти не получится, да это и не нужно, достаточно посмотреть в интернете , где есть нужный нам товар. Оказывается - нигде...





Однако, утверждать мы пока ничего не берёмся, и просим пользователей подтвердить или опровергнуть данную информацию - вы видели медицинские маски в продаже?

Кстати, 20 февраля с 9:00 до 12:00 по телефону (8-0162) 34 06 76 будет проводиться прямая телефонная линия по вопросам организации лекарственного обеспечения заместителем генерального директора Брестского РУП «Фармация» Мариной Николаевной КУЛИЧИК. Может, нужно у неё спросить?

Как только мы узнаем, куда пропали все маски, или где их можно приобрести - обязательно поставим вас в известность.

Практика показала, что ни одна маска на 100% не может защитить от заражения. И все же маски помогают. Кому нужно обязательно носить маску? Прежде всего тем, кто уже заболел, чтобы не распространять инфекцию. Ну и людям, непосредственно контактирующим с больным. Всемирная организация здравоохранения одобряет одноразовые медицинские маски: их ношение «может ограничить распространение респираторных вирусных инфекций». Напомним, к таким инфекциям относятся и ОРВИ (простуды), и грипп, и коронавирус нового типа. Однако и специалисты ВОЗ, и российские эксперты уточняют: степень защиты, которую дает медицинская маска здоровым людям, относительно невысока.

ВОЗ опубликовала две видеоинструкции с объяснением того, когда и как использовать медицинские маски для профилактики инфицирования коронавирусом.