Проверка слуха: медицинские маски пропали из продажи в Бресте?

Пользователи сайта информируют - в аптеках города нельзя купить медицинскую маску, они просто отсутствуют в продаже. Якобы, рассказывают о том, что как только этот товар появляется, его сразу скупают и отправляют в Китай, где, как известно, вспышка коронавируса.
Мы посетили несколько аптек в центре Бреста и убедились - масок действительно нет в наличии! Конечно, все аптеки обойти не получится, да это и не нужно, достаточно посмотреть в интернете, где есть нужный нам товар. Оказывается - нигде...
Однако, утверждать мы пока ничего не берёмся, и просим пользователей подтвердить или опровергнуть данную информацию - вы видели медицинские маски в продаже?
Кстати, 20 февраля с 9:00 до 12:00 по телефону (8-0162) 34 06 76 будет проводиться прямая телефонная линия по вопросам организации лекарственного обеспечения заместителем генерального директора Брестского РУП «Фармация» Мариной Николаевной КУЛИЧИК. Может, нужно у неё спросить?
Как только мы узнаем, куда пропали все маски, или где их можно приобрести - обязательно поставим вас в известность.
Практика показала, что ни одна маска на 100% не может защитить от заражения. И все же маски помогают. Кому нужно обязательно носить маску? Прежде всего тем, кто уже заболел, чтобы не распространять инфекцию. Ну и людям, непосредственно контактирующим с больным. Всемирная организация здравоохранения одобряет одноразовые медицинские маски: их ношение «может ограничить распространение респираторных вирусных инфекций». Напомним, к таким инфекциям относятся и ОРВИ (простуды), и грипп, и коронавирус нового типа. Однако и специалисты ВОЗ, и российские эксперты уточняют: степень защиты, которую дает медицинская маска здоровым людям, относительно невысока.
ВОЗ опубликовала две видеоинструкции с объяснением того, когда и как использовать медицинские маски для профилактики инфицирования коронавирусом.
Обычная медицинская маска не может защитить от коронавируса, если не сочетать ее использование с правильным мытьем рук и другими мерами.
ВОЗ рекомендует маски только в особых случаях: если у вас кашель, жар или сложности с дыханием — нужно надеть маску и обратиться к врачу.
Тем, у кого таких симптомов нет, носить маску нет смысла: не доказано, что она может защитить здоровых людей. Исключение — если вы ухаживаете за больным человеком.
Если носить маску неправильно, она не защитит, а станет источником инфекции.
Маска должна закрывать рот, нос и подбородок — и сидеть на лице плотно.
Не касайтесь поверхности маски во время использования и когда ее снимаете (делайте это, держась за завязки). Если вы коснулись поверхности маски, вымойте руки.
После использования выбросьте маску в урну, которую можно закрыть крышкой. Вымойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
Никогда не используйте одноразовую маску повторно.