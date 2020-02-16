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Белоруса в Казахстане на две недели оставили в карантине после прибытия из мировой столицы коронавируса: он едет в Гродно, а потом опять в Ухань

16.02.2020 20:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Нур-Султане, столице Казахстана, из многопрофильного центра выписали 89 студентов, приехавших из Уханя, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Второго февраля к нам были доставлены студенты из города Ухань. Среди них пять граждан Беларуси, одна гражданка Армении и все остальные студенты - граждане Казахстана. Они находились у нас на 14-дневном карантине. За это время мы провели ряд исследований, в том числе полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для исключения коронавирусной инфекции. Были получены отрицательные результаты. Коронавирус ни у одного из пациентов не был выявлен. В удовлетворительном состоянии сегодня пациенты были выписаны из провизорного госпиталя и уехали домой», - рассказала главный внештатный инфекционист управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Атыгаева.

В многопрофильном центре они получили лабораторное обследование, рентгенографию легких, также была проведена электрокардиограмма. Кроме того, пациенты прошли обследование ПЦР слизи с носа и ротоглотки на коронавирус, вирус гриппа, ПЦР крови, общий анализ крови и медицинское наблюдение.

По словам Сауле Атыгаевой, практически каждые три часа проводилась термометрия, определение сатурации кислорода в крови и измерение артериального давления. Круглосуточно проводилось наблюдение, как медицинского врача, так и медсестры.


Дальнейшее наблюдение будет осуществлять территориальная поликлиника по месту жительства в течение 10 дней. «Мы очень рады, что студенты здоровы и теперь выписываются домой с хорошими анализами. Они приехали из самого эпицентра распространения коронавируса, поэтому никто из них не возмущался, все были готовы к 14-дневному карантину. Все условия для них были созданы. Мы их обеспечили одеждой, бельем, телефонами с сим-картами с казахстанскими номерами, также у них было пятиразовое питание. Сегодня мы услышали много теплых слов в адрес медицинских работников», - отметила главный инфекционист.

Свою благодарность казахстанским врачам выразил гражданин Беларуси.

«Мы приехали второго февраля в столицу Казахстана из города Ухань. Я работал там в одной компании. Хотел бы выразить огромную благодарность казахстанскому народу, за то, что нас, белорусов, приютили. Спасибо всем врачам, медсестрам, санитарным работникам, за то, что ухаживали за нами. Сегодня я обратно уезжаю в Гродно. Пока точно не знаю, когда снова поедем в Ухань», - сказал Владимир Пенталь.
 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в Нур-Султане, столице Казахстана, из многопрофильного центра выписали 89 студентов, приехавших из Уханя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
 
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