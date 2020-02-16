Белоруса в Казахстане на две недели оставили в карантине после прибытия из мировой столицы коронавируса: он едет в Гродно, а потом опять в Ухань









«Второго февраля к нам были доставлены студенты из города Ухань. Среди них пять граждан Беларуси, одна гражданка Армении и все остальные студенты - граждане Казахстана. Они находились у нас на 14-дневном карантине. За это время мы провели ряд исследований, в том числе полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для исключения коронавирусной инфекции. Были получены отрицательные результаты. Коронавирус ни у одного из пациентов не был выявлен. В удовлетворительном состоянии сегодня пациенты были выписаны из провизорного госпиталя и уехали домой», - рассказала главный внештатный инфекционист управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Атыгаева.





В многопрофильном центре они получили лабораторное обследование, рентгенографию легких, также была проведена электрокардиограмма. Кроме того, пациенты прошли обследование ПЦР слизи с носа и ротоглотки на коронавирус, вирус гриппа, ПЦР крови, общий анализ крови и медицинское наблюдение.





По словам Сауле Атыгаевой, практически каждые три часа проводилась термометрия, определение сатурации кислорода в крови и измерение артериального давления. Круглосуточно проводилось наблюдение, как медицинского врача, так и медсестры.









Дальнейшее наблюдение будет осуществлять территориальная поликлиника по месту жительства в течение 10 дней. «Мы очень рады, что студенты здоровы и теперь выписываются домой с хорошими анализами. Они приехали из самого эпицентра распространения коронавируса, поэтому никто из них не возмущался, все были готовы к 14-дневному карантину. Все условия для них были созданы. Мы их обеспечили одеждой, бельем, телефонами с сим-картами с казахстанскими номерами, также у них было пятиразовое питание. Сегодня мы услышали много теплых слов в адрес медицинских работников», - отметила главный инфекционист.





Свою благодарность казахстанским врачам выразил гражданин Беларуси.



