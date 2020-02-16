7 лет спустя... Состоялось открытие сезона «Клуба творческих берестейцев»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 16 февраля 2020 года на площадке Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле прошло первое мероприятие в сезоне в рамках проекта «Клуба творческих берестейцев».





Это клуб людей, которые хотят поделиться своим творчеством. Можно смело приходить и спеть, станцевать, рассказать стихи, показать какое-то своё достижение. Вас заметят, не сомневайтесь, и оценят благодарные зрители.





Впервые данная идея зародилась в Бресте около семи лет назад. Как тогда, так и сейчас, она реализуется по инициативе Брестского городского молодежного общественного объединения "Наследие" .





О проекте:

Клуб творческих берестейцев – дружественная встреча креативных, целеустремленных и неравнодушных брестчан. В рамках регулярных встреч планируется выступление начинающих, молодых брестских поэтов, музыкантов, бардов, фокусников и артистов различных жанров, творческих личностей в любом проявлении а также миниатюрные театральные постановки и даже точечные экспозиции живописи, графики и скульптуры, перформанс... Мероприятие дистанцировано от политики и в направлении проявления уважения к любой национальности, вне религии. Организаторами категорически отвергается употребление участниками не нормативной лексики и сквернословия, пропаганды потребления все различных ядов – алкоголя и табака.











