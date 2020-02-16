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7 лет спустя... Состоялось открытие сезона «Клуба творческих берестейцев»
16.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 16 февраля 2020 года на площадке
Это клуб людей, которые хотят поделиться своим творчеством. Можно смело приходить и спеть, станцевать, рассказать стихи, показать какое-то своё достижение. Вас заметят, не сомневайтесь, и оценят благодарные зрители.
Впервые данная идея зародилась в Бресте около семи лет назад. Как тогда, так и сейчас, она реализуется по инициативе
О проекте:
Клуб творческих берестейцев – дружественная встреча креативных, целеустремленных и неравнодушных брестчан. В рамках регулярных встреч планируется выступление начинающих, молодых брестских поэтов, музыкантов, бардов, фокусников и артистов различных жанров, творческих личностей в любом проявлении а также миниатюрные театральные постановки и даже точечные экспозиции живописи, графики и скульптуры, перформанс... Мероприятие дистанцировано от политики и в направлении проявления уважения к любой национальности, вне религии. Организаторами категорически отвергается употребление участниками не нормативной лексики и сквернословия, пропаганды потребления все различных ядов – алкоголя и табака.
О том, когда будет следующая встреча, обязательно
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