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7 лет спустя... Состоялось открытие сезона «Клуба творческих берестейцев»

16.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 16 февраля 2020 года на площадке Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле прошло первое мероприятие в сезоне в рамках проекта «Клуба творческих берестейцев».

7 лет спустя... Состоялось открытие сезона «Клуба творческих берестейцев»

Это клуб людей, которые хотят поделиться своим творчеством. Можно смело приходить и спеть, станцевать, рассказать стихи, показать какое-то своё достижение. Вас заметят, не сомневайтесь, и оценят благодарные зрители.

7 лет спустя... Состоялось открытие сезона «Клуба творческих берестейцев»

Впервые данная идея зародилась в Бресте около семи лет назад. Как тогда, так и сейчас, она реализуется по инициативе Брестского городского молодежного общественного объединения "Наследие".

7 лет спустя... Состоялось открытие сезона «Клуба творческих берестейцев»

О проекте:

Клуб творческих берестейцев – дружественная встреча креативных, целеустремленных и неравнодушных брестчан. В рамках регулярных встреч планируется выступление начинающих, молодых брестских поэтов, музыкантов, бардов, фокусников и артистов различных жанров, творческих личностей в любом проявлении а также миниатюрные театральные постановки и даже точечные экспозиции живописи, графики и скульптуры, перформанс... Мероприятие дистанцировано от политики и в направлении проявления уважения к любой национальности, вне религии. Организаторами категорически отвергается употребление участниками не нормативной лексики и сквернословия, пропаганды потребления все различных ядов – алкоголя и табака.

7 лет спустя... Состоялось открытие сезона «Клуба творческих берестейцев»

7 лет спустя... Состоялось открытие сезона «Клуба творческих берестейцев»

7 лет спустя... Состоялось открытие сезона «Клуба творческих берестейцев»

О том, когда будет следующая встреча, обязательно сообщат на страничке Вконтакте, подпишитесь, и приходите.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 16 февраля 2020 года на площадке Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле прошло первое мероприятие в сезоне в рамках проекта «Клуба...
 
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