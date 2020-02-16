Давай колись! Около 90 видов кактусов собрал врач из Березы

Источник материала: Виртуальный Брест

Сложные латинские названия своих «питомцев», которые простой обыватель не в силах даже вышептать, Олег Яскевич называет буквально с ходу, без помощи справочника. Но ему, как говорится, сам Бог велел: выращивание кактусов – это всего лишь хобби, а работает герой Zarya.by врачом-терапевтом, поэтому с латынью он по-любому на короткой ноге.





Стать врачом любознательный и чуткий Олег мечтал с самого детства:

– Наверное, с того возраста, когда еще не до конца понимаешь такую штуку, как болезнь, и что она собой представляет. Я всегда во всеуслышание заявлял, кем хочу стать в будущем, и четко шел к своей цели. В 2016-м окончил Гродненский медуниверситет и по распределению оказался в Березовской ЦРБ имени Вержбицкого, где работаю и по сей день.

Кактусами Олег Яскевич также увлекся еще в детстве. Когда и при каких обстоятельствах появился первый колючий «питомец» – уже и не помнит: было давно. Но с тех самых пор он начал приносить в дом буквально каждый найденный им экземпляр. А поскольку некоторые из них «сохранить» не получалось, пришлось обратиться к специальной литературе. В домашней библиотеке как раз нашлась «Книга о кактусах» Ирины Залетаевой, которая и заложила фундамент всех его знаний.





– Если честно, с растениями я всегда был на «ты», – признается собеседник Zarya.by, – мой папа по специальности – агроном, поэтому меня все время тянуло к работе с землей.

Олег родился в «клубничной столице» – деревне Дворец Лунинецкого района. Но выращиванию сладкой ягоды все-таки предпочел более экзотичное хобби.

– Когда узнают о моем увлечении, многие, конечно, удивляются: мол, не совсем обычное занятие, особенно для мужчины. Но меня, признаться, очень радует, что мою любовь к кактусам разделяет супруга. Ей нравится их цветения. И она всячески старается помогать мне в уходе за коллекцией.

Сегодня кактусовая «плантация», расположенная в квартире Олега, полностью занимает двухметровый подоконник. На данный момент здесь насчитывается около 90 видов растений: причем большинство из них представлены в двух экземплярах. В счет, правда, не идут посевы, количество которых лишь по одной позиции может превышать 20-30 штук.

– В моей коллекции подавляющее большинство именно кактусов, но также присутствуют некоторые редкие суккуленты и каудексные растения, – подчеркивает кактусист. – Каждое мое растение имеет каталожный номер, где содержится его полное латинское название, место произрастания, акроним сборщика и другие примечания.





С кактусами у Олега сугубо деловые отношения: имен своим «питомцам» он не дает и не разговаривает с ними, как многие растениеводы со своими цветами.

– Хотя, – загадочно улыбается он, – уколовшись, могу и заговорить с «обидчиком».

Наиболее редкие виды, которые можно увидеть у Олега Яскевича дома, – это кактус Gymnocalycium marekiorum VoS 03-049, выращенный из семян и описанный в 2017 году, а также Мammillaria bertholdii (Бертольди), найденная в 2013-м.





Есть, конечно, в коллекции и растения, которых можно назвать рекордсменами. Например, самый-самый крохотный представитель семейства кактусовых Blossfeldia liliputana. Его темно-зеленые шаровидные стебли в диаметре достигают всего лишь 1-2 сантиметра. Также интересно, что у этого малыша нет ни ребер, ни колючек.

А вот настоящих гигантов, которые могут похвастать высоким ростом или объемными пропорциями, Олег пока не выращивает, как и популярных нынче съедобных кактусов (кстати, именно по причине их чрезмерной громоздкости).

– Хотя некоторые из употребляемых в пищу экзотических растений, например, зимостойкие опунции довольно неплохо культивируются в наших широтах последние несколько лет, – отмечает он.





Парадоксально, но солнцелюбивые кактусы живут у Олега на северной стороне квартиры, где свет всегда в дефиците. Чтобы восполнить этот недостаток, приходится использовать искусственное освещение, а именно мощные фитосветодиоды, которые гораздо эффективнее и экономичнее других источников света.

Самый распространенный миф, который не терпится развенчать специалисту, – гармоничное соседство кактуса и компьютера:

– Кактусы не «питаются» энергией от мониторов. Конечно, если монитор стоит на солнечном месте, кактус будет расти, но не от излучения. Ни кактусы, ни другие растения не живут за счет этой энергии. И, тем более, не забирают излучение на себя. Руководствуясь этим принципом, можно только получить заморенные растения.





Еще одно большое заблуждение – считать кактусы неприхотливыми.

– Всякое растение требует ухода, дабы радовать своего хозяина цветением, – продолжает Олег. – Не исключение и кактусы, ведь некоторые их представители (например, Ariocarpus) зацветают только спустя 20 лет.

По мнению специалиста, самые комфортные условия для выращивания кактусов – это максимум солнца (правда, свежекупленные растения необходимо приучать к нему постепенно), полив по мере полного просыхания грунта, абсолютно сухая холодная зимовка с температурой в пределах 5-10 градусов, а также бедная почвосмесь на основе кирпичной крошки и речного песка.

– Начинающие любители кактусов, усиленно пытаясь ускорить и улучшить рост данных растений, зачастую губят их, – сетует Олег. –Заливают водой и используют различные удобрения, которые абсолютно не нужны.





В качестве обучающего пособия для новичков собеседник советует книгу одной из основательниц любительского кактусоводства Ирины Залетаевой, по которой учился и он сам.

– Первое издание ее «Книги о кактусах» вышло еще в 1972 году, но до сих пор не утратило своей актуальности. На мой взгляд, это одна из лучших книг. Начинать нужно именно с нее, – считает Олег. – А вообще существует много специализированной литературы, правда, приобрести ее непросто. Поэтому в настоящее время гораздо проще черпать информацию на тематических форумах в интернете.





Сегодня Олег Яскевич сам является соавтором белорусской группы Вконтакте «Кактусы и суккуленты», основал которую его коллега из Минска известный коллекционер с большим стажем Дмитрий Вербицкий. Там он периодически размещает свои материалы о содержании кактусов в домашних условиях и общается с единомышленниками.

– Дмитрий Вербицкий подарил мне множество первых растений, – вспоминает Олег. – И именно благодаря ему я начал практиковать системный подход в выращивании кактусов, а не просто собирать всё подряд.





В настоящее время свою коллекцию Олег Яскевич пополняет семенами, которые покупает у людей, собирающих их с диких растений, или же обмениваясь сеянцами с друзьями по увлечению.

– Мне очень нравятся крупноцветковые Маммиллярии ряда Лонгифлора: Терезы, Эрнандеса, Люти и Бертольди. Последний кактус, к слову, называют жемчужиной Мammillaria, – рассказывает о своих предпочтениях коллекционер. – Ну а в данный момент я охочусь за экземплярами, выращенными из диких семян на своих корнях. Понятное дело, что, живя в квартире, сильно расширить кактусовые угодья не получается, поэтому приходится делать упор на редкость и качество растений, а не на их количество.















