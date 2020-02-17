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Главный тренер ВК «Минчанка-2»: девочки очень хотят играть на приличном уровне, чтобы расти дальше

17.02.2020 00:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Настоящим открытием этого сезона стала команда «Минчанка-2». Девушки, выступая в молодежной волейбольной лиге России, безоговорочно заняли первое место в гладком чемпионате, выиграв все свои матчи, кроме одного, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Виталий Гурков, СТВ:
Для тех, кто не в курсе – это аналог ВХЛ в хоккее. Согласитесь, победить в регулярном сезоне стоит дорогого. А еще не забываем, что «Минчанка-2» играет и в чемпионате Беларуси. Команда, что называется, работает на два фронта. Как не переборщить с нагрузками, спросим у главного тренера младшей минчанки Бориса Коляды.

Главный тренер ВК «Минчанка-2»: девочки очень хотят играть на приличном уровне, чтобы расти дальше

Кристина Момот, СТВ:
Молодежная волейбольная лига России – это обязательство или престиж?

Борис Коляда, главный тренер ВК «Минчанка-2»:
Я не думаю, что это обязательство. Конечно, это престиж. Ну и это, в общем-то, возможность для совершенствования. Огромная.

Собрался такой коллектив единомышленников, все очень хотят играть

Кристина Момот:
У команды очень сложный график. Это и чемпионат России, и чемпионат Беларуси. Постоянные перелеты, смена часовых поясов. Плюс игры национального первенства. А девушки некоторые младше 18 лет. Такая нагрузка как-то влияет на их здоровье, физическую форму или нет?

Борис Коляда:
Конечно, это тяжело. Но девочки пытаются подстроиться. Потому что собрался такой коллектив единомышленников, все очень хотят играть. Играть на приличном уровне, чтобы расти дальше. Чтобы это стало их профессией. Поэтому чем-то приходится жертвовать.

Кристина Момот:
Все-таки на свидания хочется сходить, наверное, и учиться хочется, и книжку почитать.

Главный тренер ВК «Минчанка-2»: девочки очень хотят играть на приличном уровне, чтобы расти дальше


Борис Коляда:
Ну, книжки читать можно и в перелетах. Я вижу по ним, что больше они переживают, если приходится пропускать тренировки. Потому что и учеба в университете, в школе, сдача экзаменов. В этом плане народ переживает.

Мы не уступаем своим сверстникам из России 

Виталий Гурков:
А вот лично вам какой из туров российского чемпионата запомнился больше и почему?

Борис Коляда:
Можно сказать, что запомнился больше последний тур. Потому что мы не знали, чего ожидать. Так сложился российский чемпионат, что с тремя командами, которые шли за нами, на втором, третьем и четвертом местах, мы в трех турах не встречались. Вот поэтому здесь должно было выясниться, кто здесь самый главный.

Главный тренер ВК «Минчанка-2»: девочки очень хотят играть на приличном уровне, чтобы расти дальше

Виталий Гурков:
То есть была интрига?

Борис Коляда:
Да, была интрига. Ожидали этого тура, готовились, волновались.

Виталий Гурков:
Если говорить очень грубо, опираясь на результаты Молодежной лиги, получается, белорусский молодежный волейбол более сильный, чем российский?

Борис Коляда:
Во всяком случае мы не уступаем своим сверстникам из России. И тут ситуация такая, что в нашей команде собрано больше половины молодежной сборной Беларуси. Может быть и поэтому мы так выступаем.

Если они будут востребованы в нашей белорусской команде, игроки не уедут
 

Кристина Момот:
Мы знаем, что результаты девушек не остались незамеченными скаутами. Есть информация, что как минимум трое уже на примете у российских команд.

Борис Коляда:
Я думаю, что если они будут востребованы в нашей белорусской команде, игроки не уедут.

Главный тренер ВК «Минчанка-2»: девочки очень хотят играть на приличном уровне, чтобы расти дальше

Кристина Момот:
А они будут востребованы?

Борис Коляда:
А почему нет? Здесь вопрос стоит так: если мы сможем составить конкуренцию тем игрокам, которые стоят сегодня в шестерке основной первой команды, то люди с удовольствием останутся. Потому что девочки амбициозные. Девочки хотят играть. Но если они смогут играть в этой команде, то они будут играть здесь.   

Виталий Гурков:
Что более правильно на ваш взгляд: выезд перспективной молодежи в другие клубы и другие чемпионаты или сохранение костяка под белорусским флагом для нужд национальной сборной?

Борис Коляда:
Правильно – возможность играть. Играть в хороших чемпионатах. Если игроки не востребованы здесь и могут играть где-то за рубежом, то почему нет? Когда игроки работают в одной команде – это вообще идеальный вариант. Сегодня, если говорить о молодежной сборной, возьмем на примере нашей команды: девочки собраны в одной команде и играют в сильном чемпионате среди своих сверстников. Наверное, лучше варианта придумать невозможно. Конечно, это лучше, чем потом выдергивать из каждого клуба, пытаться что-то сыгрывать. Потому что на это всегда не хватает времени.

Мы постоянно играем под нагрузкой. Немножко не успеваем восстанавливаться

Кристина Момот:
Если в чемпионате России вы явные лидеры, то в чемпионате Беларуси у вас поражений больше, чем побед. Во-первых, почему так? А во-вторых, зачем вам тогда это первенство?

Главный тренер ВК «Минчанка-2»: девочки очень хотят играть на приличном уровне, чтобы расти дальше

Борис Коляда:
В российском чемпионате нам приходится играть со своими сверстниками. А здесь, как бы там народ ни жаловался на то, что кому-то не нравится наш белорусский чемпионат, здесь играют достаточно опытные игроки. И нам с ними сложнее. И второй вопрос в том, что мы постоянно играем под нагрузкой. Немножко не успеваем восстанавливаться. Потому что в промежутках между турами российского чемпионата, а они длятся по 8-10 дней, нам приходится еще играть белорусский чемпионат. То есть постоянно под нагрузкой. Где-то приходится чем-то жертвовать. Может быть, не все основные игроки участвуют в играх. Кому-то даем отдохнуть.

В этом году чемпионат серьезный. А сравнивать с таким далеким сроком, наверное, сложно

Кристина Момот:
Волейбольная тема у нас в программах появляется не впервые. Я помню еще барановичский «Атлант». Это команда, которая побеждала всех и всегда. И вы были главным тренером. А потом так получилось, что в течение года команда перестала существовать. Как так получилось?

Борис Коляда:
Наверное, не в течение года, а в течение нескольких лет. Это плавно-плавно шло вниз. Настали трудные времена у акционерного общества «Атлант», которое было основным спонсором нашей команды, и восполнить вот тот пробел не удалось городским властям.

Главный тренер ВК «Минчанка-2»: девочки очень хотят играть на приличном уровне, чтобы расти дальше

Виталий Гурков:
А если сравнивать чемпионаты Беларуси тех лет, когда гегемонил «Атлант» и сейчас, конкуренция есть у нас?

Борис Коляда:
Если говорить о чемпионате вот этого года, то он подравнялся не в сторону ухудшения. У нас четыре команды, которые продолжают бороться за первенство. И, в общем, очень на равных. Поэтому я думаю, что в этом году чемпионат серьезный. Ну а сравнивать с таким далеким сроком, наверное, сложно.       

Сейчас случилось так, что команда играет, она сформирована в основном школьным возрастом

Кристина Момот:
В Барановичах всегда любили волейбол. На Еврокубке на матчи сборной просто невозможно было попасть на трибуну. Я знаю, что даже наши корреспонденты выезжали на съемку за час, за полтора, потому что даже для журналистов не было места на трибунах. А сейчас трибуны пустые. Почему так получается? Разлюбили?

Главный тренер ВК «Минчанка-2»: девочки очень хотят играть на приличном уровне, чтобы расти дальше


Борис Коляда:
Нет. Дело в том, что люди приходили смотреть на красивый волейбол в исполнении очень серьезных мастеров. А сейчас случилось так, что команда играет, она сформирована в основном школьным возрастом. И вот на детском уровне происходят игры. Но я не думаю, что всех это настолько интересно.

О финальном туре Молодежной волейбольной лиги: «Буквально на этой неделе нам должны дать точный ответ»

Виталий Гурков:
Я знаю, что вы будете хозяином финального тура Молодежной волейбольной лиги. Когда и где пройдут матчи?

Борис Коляда:
По регламенту – да, мы должны принимать один из туров. Но сейчас это решается на уровне Российской Федерации. Предварительно сроки, которые предложены нами, это 2-8 марта. И во Дворце спорта «Чижовка». Но сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в Российской Федерации. Буквально на этой неделе нам должны дать точный ответ. Один из финальных туров должен быть у нас. Второй – в Казани. Но по срокам пока немножко непонятно.

Кристина Момот:
А мы способны выиграть чемпионат России?

Кристина Момот:
Мы хотим этого, конечно. Хотя будет сложно. Но почему, если мы сегодня побеждаем, значит, я думаю, что и дальше такое может случиться.

Главный тренер ВК «Минчанка-2»: девочки очень хотят играть на приличном уровне, чтобы расти дальше

Люди в материале: Борис Коляда, Виталий Гурков, Кристина Момот

 
 
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Новости Беларуси. Настоящим открытием этого сезона стала команда «Минчанка-2». Девушки, выступая в молодежной волейбольной лиге России, безоговорочно заняли...
 
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