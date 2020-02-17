Нацбанк: компании не закладывают в бизнес-планы вероятность отрицательного сценария, и это проблема

Источник материала: Ежедневник





В Нацбанке считают, что в инвестиционные бизнес-проекты в обязательном порядке нужно закладывать также и риски, чтобы потом не было проблем с обслуживанием кредитов.

Заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Андрей Котегов рассказал на медиа-завтраке ИПМ, что банковская система сегодня поддерживает реальный сектор экономики в пределах его платежеспособного спроса.

«Почему в этой ситуации у предприятий возникает ощущение, что стало тяжелее жить?», – задался вопросом представитель НББ.

«Да, парадокс, но макроэкономическая стабильность сегодня создает ощущение у ряда предприятий, что стало хуже. Здесь я имею в виду тех, кто брал большие кредиты. Условно, если кто-то брал 100 рублей в 2010-2011 году, и за пять лет основная часть кредита была бы съедена, то сейчас оно съедается намного меньше», – заметил Андрей Котегов.

«Раньше, условно говоря, за счет инфляционного налога кредит гасило не только само предприятие, но и все мы с вами включались в погашение этого кредита, – пояснил он. – Сейчас предприятие вынуждено погашать за счет собственных финансовых средств. И отсюда может возникать ощущение, что стало тяжелее».

Тяжелее тем, кто брал в валюте

Котегов обратил внимание, что сейчас, скорее всего, тяжелее тем предприятиям, кто взял инвестиционные кредиты в иностранной валюте.

«Нужно понимать, что белорусская экономика открытая, маленькая, развивающая, и если вы берете кредит в иностранной валюте в стране с открытой экономикой, с большой долей импорта, трудно ожидать, что этот кредит будет обесцениваться. И это надо понимать, когда вы разрабатываете свой инвестиционный план», – сказал он.

По словам представителя НББ, в этом как раз и заключается основная проблема отечественных бизнес-проектов: компании не закладывают в свой план, что в будущем может быть плохо. Все закладывают, что их ждет оптимистичный сценарий: будут расти цены, рынки, оборот.

Он обратил внимание на то, что средств у банковской системы для кредитования экономики сегодня достаточно. Также уровень ставок находится на исторически низком уровне.

При этом Котегов признал, что сегодня присутствует высокая закредитованность предприятий, и хотя она немного снизилась, ее уровень все равно высокий относительно возможности обслуживания кредита.

«Но нужно понимать, что эту проблему банки решить не могу, ее могут решить только сами предприятия. Если бизнес-проекты будут успешными, если в него будут закладываться риски, то никаких проблем с обслуживанием не будет», – сказал он.

Как спасали закредитованные предприятия

Он еще раз подчеркнул, что сегодня закредитованнасть предприятий снижается, в том числе благодаря принятым мерам Нацбанка и правительства.

«Например, в Беларуси работала так называемая «группа ста шести», в которую входили самые закредитованные предприятия, самые крупные заемщики», – рассказал Андрей Котегов.

По его словам, там детально разбиралась экономика каждого предприятия вплоть до наличия общежитий, спортивных команд: как они влияют на экономику предприятия и т.д. И по каждому из 106 предприятий был выработан комплекс мер.

«Предприятию довели, каким образом ему, условно говоря, жить дальше, также было решено, что сделают банки, что сделают предприятия, что сделают местные органы власти или отраслевые министерства», – рассказал представитель Нацбанка.

Он заявил, что то, за что отвечал Нацбанк и банки, практически полностью было выполнено, прежде всего, это касается реструктуризации задолженности.

«То есть банки пошли навстречу предприятиям и продлили или перенесли сроки, чтобы снизить кредитную нагрузку», – сказал он.

В свою очередь Котегов подчеркнул, что он верит в белорусский менеджмент.

«Правда, у нас директора больше производственники, чем финансисты, наверное, это наша такая специфика. Но все они нацелены на хороший результат», – заключил представитель Нацбанка.