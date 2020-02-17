Белорусские аграрии готовы к весеннему севу — Хотько

Источник материала: Газета Авангард

Белорусские аграрии готовы к весеннему севу. Об этом в программе «Контуры» на ОНТ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, информирует БЕЛТА.





«В настоящий момент идет неплохая перезимовка, мы готовимся к весне, — отметил руководитель Минсельхозпрода. — Где необходимо, мы провели упреждающие меры по накоплению влаги, идет накопление минеральных удобрений, средств защиты (потому что, возможно, с учетом такой теплой погоды пойдет раннее развитие сорняков и их обработок придется проводить несколько».

Возможно, не исключает Анатолий Хотько, ученые еще дадут аграриям какие-то рекомендации по проведению весенних полевых работ с учетом аномально теплой зимы. «Их ждем. Но в целом мы уже готовы к тому, чтобы начать весенний сев», — сказал министр.