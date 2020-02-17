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Кардашьян обвинили в том, что ее дом слишком пустой и скучный. Тогда она показала детскую
Источник материала: Tut.by
Ким Кардашьян показала поклонникам свой дом, дизайн которого многих оставил в недоумении — интерьер там сделан в настолько минималистичном стиле — может показаться, будто там никто не живет. Чтобы показать, что не все комнаты у нее дома выглядят как коридоры монастыря, звезда продемонстрировала игровую комнату своих детей — и стало понятно, куда ушли все краски из интерьера в других частях дома. Историю
Вот этот скучный интерьер:
Ким устроила в Instagram небольшую экскурсию по игровой комнате, обустроенной для 4 ее детей — Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма. Тут есть и бассейн с шариками, и маленькая горка.
В игровой есть не только целое стадо лошадей, но и импровизированная сцена, судя по количеству инструментов, тут можно устраивать целый фестиваль. Кроме того, здесь есть игрушечные плиты и мини-кухни, стиральная машинка и сушилка, а также игрушечный ларек для мороженого и маленький магазинчик, где есть настоящий кассовый аппарат.
По словам Ким, несмотря на то, что в этой комнате играют дети, тут всё очень организованно.
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