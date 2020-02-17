Кардашьян обвинили в том, что ее дом слишком пустой и скучный. Тогда она показала детскую

Источник материала: Tut.by

Ким Кардашьян показала поклонникам свой дом, дизайн которого многих оставил в недоумении — интерьер там сделан в настолько минималистичном стиле — может показаться, будто там никто не живет. Чтобы показать, что не все комнаты у нее дома выглядят как коридоры монастыря, звезда продемонстрировала игровую комнату своих детей — и стало понятно, куда ушли все краски из интерьера в других частях дома. Историю рассказал twizz.ru.

Вот этот скучный интерьер:













Ким устроила в Instagram небольшую экскурсию по игровой комнате, обустроенной для 4 ее детей — Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма. Тут есть и бассейн с шариками, и маленькая горка.

В игровой есть не только целое стадо лошадей, но и импровизированная сцена, судя по количеству инструментов, тут можно устраивать целый фестиваль. Кроме того, здесь есть игрушечные плиты и мини-кухни, стиральная машинка и сушилка, а также игрушечный ларек для мороженого и маленький магазинчик, где есть настоящий кассовый аппарат.





















По словам Ким, несмотря на то, что в этой комнате играют дети, тут всё очень организованно.