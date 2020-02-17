Главы МИД Беларуси и Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Источник материала: Ежедневник





Глава МИД Беларуси Владимир Макей провел переговоры с Министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Стороны обсудили развитие диалога между странами и договорились о проведении в ближайшей перспективе заседания Совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, обмену визитами различного уровня. Также министры предметно обсудили расширение взаимодействия в энергетической, цифровой и сельскохозяйственной сферах.

Кроме того, Владимир Макей на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел ряд кратких бесед с министрами иностранных дел Армении, Грузии, Египта, Кыргызстана и Польши, а также руководством делегаций международных организаций, сообщается на сайте МИД Беларуси.