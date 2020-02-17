Каким он будет минский крытый лыжный манеж, где даже летом будет минус 4 градуса

Инвесторами строительства лыжного манежа выступают связанные между собой минские застройщики «Совавто Инвест» и «Интехнострой Инвест». Взамен этого они по поручению президента без аукциона получили право застроить многоэтажным жильем участки на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова.





Ранее заказчиком строительства крытого лыжного манежа выступал Национальный олимпийский комитет, но в конце января 2020 года по поручению президента им стала компания «Скистройинвест», созданная вышеуказанными инвесторами специально для реализации проекта. Сейчас оформляется акт выбора на земельный участок, и скоро новый заказчик начнет проектирование комплекса, предпроектная визуализация которого уже одобрена Мингорисполкомом. Выглядеть крытый лыжный манеж должен вот так:





Он будет представлять собой здание размером около 150 на 90 метров.





Площадь манежа — около 23 тысяч квадратных метров. Внутри разместится лыжная трасса длиной 1,35 километра на трех уровнях, спуск для сноуборда высотой 13,2 метра и ледовая площадка для катания на коньках на примерно 300 «квадратов».





В так называемой снежной зоне круглогодично будет поддерживаться температура около минус 4 градусов. Снег будет вырабатываться снегогенераторами, а трасса будет подготавливаться дизельным ратраком.





На разработку проекта инвестору отведено максимум два года. Сколько еще займет строительство манежа, точно пока сказать никто не может.





Ближайшая к Минску крытая лыжная трасса находится в литовском Друскининкае. А всего в Европе крытых лыжных комплексов чуть больше тридцати.