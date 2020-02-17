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Каким он будет минский крытый лыжный манеж, где даже летом будет минус 4 градуса
Источник материала: Партизан
В ближайшее время начнется проектирование первого в Беларуси крытого манежа для катания на беговых лыжах, который построят за новым зданием Верховного суда в Минске.
Инвесторами строительства лыжного манежа выступают связанные между собой минские застройщики «Совавто Инвест» и «Интехнострой Инвест». Взамен этого они по поручению президента без аукциона получили право застроить многоэтажным жильем участки на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова.
Ранее заказчиком строительства крытого лыжного манежа выступал Национальный олимпийский комитет, но в конце января 2020 года по поручению президента им стала компания «Скистройинвест», созданная вышеуказанными инвесторами специально для реализации проекта. Сейчас оформляется акт выбора на земельный участок, и скоро новый заказчик начнет проектирование комплекса, предпроектная визуализация которого уже одобрена Мингорисполкомом. Выглядеть крытый лыжный манеж должен вот так:
Он будет представлять собой здание размером около 150 на 90 метров.
Площадь манежа — около 23 тысяч квадратных метров. Внутри разместится лыжная трасса длиной 1,35 километра на трех уровнях, спуск для сноуборда высотой 13,2 метра и ледовая площадка для катания на коньках на примерно 300 «квадратов».
В так называемой снежной зоне круглогодично будет поддерживаться температура около минус 4 градусов. Снег будет вырабатываться снегогенераторами, а трасса будет подготавливаться дизельным ратраком.
На разработку проекта инвестору отведено максимум два года. Сколько еще займет строительство манежа, точно пока сказать никто не может.
Ближайшая к Минску крытая лыжная трасса находится в литовском Друскининкае. А всего в Европе крытых лыжных комплексов чуть больше тридцати.
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В ближайшее время начнется проектирование первого в Беларуси крытого манежа для катания на беговых лыжах, который построят за новым зданием Верховного суда в...
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