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В Беларуси обитает 35 % всей мировой популяции зубра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси обитает уже 35 % всей мировой популяции зубра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это главный результат охранных мероприятий по стабилизации и увеличению численности видов диких животных, исчезающих на глобальном уровне.
В стране сейчас сформированы 10 микропопуляций зубра и отмечается устойчивый прирост их поголовья. Менее чем за три десятка лет оно возросло более, чем в 6,2 раза. В дикой природе сейчас – 4442 особи.
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Новости Беларуси. В Беларуси обитает уже 35 % всей мировой популяции зубра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это главный результат охранных...
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