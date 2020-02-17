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В Беларуси обитает 35 % всей мировой популяции зубра

17.02.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси обитает уже 35 % всей мировой популяции зубра,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси обитает 35 % всей мировой популяции зубра

Это главный результат охранных мероприятий по стабилизации и увеличению численности видов диких животных, исчезающих на глобальном уровне.

В Беларуси обитает 35 % всей мировой популяции зубра

В стране сейчас сформированы 10 микропопуляций зубра и отмечается устойчивый прирост их поголовья. Менее чем за три десятка лет оно возросло более, чем в 6,2 раза. В дикой природе сейчас – 4442 особи.

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Новости Беларуси. В Беларуси обитает уже 35 % всей мировой популяции зубра,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Это главный результат охранных...
 
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