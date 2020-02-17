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Ольга Говорцова победила на турнире в США

17.02.2020 09:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка была лучшей на Kentucky Open.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (188, WTA) обыграла американку Клер Лю (289) в финале турнира в США, сообщает «Трибуна».

ITF WTT

KENTUCKY OPEN

США, Николасвилл

Призовой фонд – 100 000 долларов

Финал

Ольга Говорцова (Беларусь) — Клер Лю (США) — 6:4, 6:4
 
 
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Белорусская теннисистка была лучшей на Kentucky Open.
 
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