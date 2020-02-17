+11°С и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой неделе

Источник материала: Виртуальный Брест

Начало новой рабочей недели будет теплым, но с сильным ветром и дождем, сообщает pogodaby.





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +11°С. Скорость ветра составит 6−8 метров в секунду, порывами до 12−14 м/с.

Во вторник утром пройдет небольшой дождь. Днем будет переменная облачность с ветром порывами до 14 м/с. Столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла.

Среда будет облачной и без осадков. Температура воздуха составит +5…+7°С.





В четверг пройдет небольшой дождь, а вечером на город опустится густой туман. Видимость составит 50−100 метров. Воздух прогреется до 6 °C.

В пятницу похолодает до +3°С. Утром будет облачно и без осадков, днем ожидается дождь.