Под Пружанами несколько раз опрокинулся BMW с пьяным водителем

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла днем 15 февраля в Пружанском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Установлено, что 38-летний водитель BMW вблизи Пружан не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в занос и несколько раз перевернулся.

По предварительной информации, водитель легковушки не был пристегнут ремнем безопасности. Из автомобиля мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. В бессознательном состоянии пострадавшего госпитализировали.





Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови выявили 1,4 промилле алкоголя.