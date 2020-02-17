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Под Пружанами несколько раз опрокинулся BMW с пьяным водителем
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла днем 15 февраля в Пружанском районе. Об этом
Установлено, что 38-летний водитель BMW вблизи Пружан не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в занос и несколько раз перевернулся.
По предварительной информации, водитель легковушки не был пристегнут ремнем безопасности. Из автомобиля мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. В бессознательном состоянии пострадавшего госпитализировали.
Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови выявили 1,4 промилле алкоголя.
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Из автомобиля мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели.
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