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Под Пружанами несколько раз опрокинулся BMW с пьяным водителем

17.02.2020 10:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла днем 15 февраля в Пружанском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Установлено, что 38-летний водитель BMW вблизи Пружан не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в занос и несколько раз перевернулся.

По предварительной информации, водитель легковушки не был пристегнут ремнем безопасности. Из автомобиля мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. В бессознательном состоянии пострадавшего госпитализировали.


Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови выявили 1,4 промилле алкоголя.

 
 
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Из автомобиля мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели.
 
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