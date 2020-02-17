Кто такой эксперт, чем он занимается и как им стать?

Источник материала: Горецкий вестник

Многие из вас слышали о человеке с такой специальностью из книг детективного жанра, фильмов, сериалов, в которых он выступает ключевой фигурой по выяснению обстоятельств преступления. А что вы знаете о работе эксперта в реальной жизни?





Работа эксперта — это не только поиск следов преступника и воспроизведение хронологии событий, происходивших на месте происшествия, но и дальнейшее изучение изъятых объектов — проведение экспертизы.

Поиск следов, фиксация и изъятие на местах происшествий являются одним из важнейших этапов в проведении осмотра места происшествия специалистом, так как любой предмет, любая «ниточка», оставленные преступником, являются зацепкой в дальнейшем исследовании и, возможно, неопровержимым доказательством вины преступника.

После завершения осмотра места происшествия следующим этапом в экспертной деятельности является проведение экспертиз по изъятым объектам, которые помогут установить истину.

Исследование поступивших на экспертизу объектов осуществляется в лаборатории, которая оснащена специальным оборудованием, позволяющим ответить на поставленные вопросы.

Объектами экспертизы могут выступать самые разнообразные предметы, в зависимости от состава преступления. В случае кражи преступник мог после себя оставить след руки, обуви, микрочастицы, микроволокна, свой биологический материал и даже свой собственный запах! Поэтому важно смоделировать последовательность предположительных действий и движений преступника на месте происшествия, чтобы знать, каких предметов он касался и где мог оставить свой след.

Работа эксперта не так проста и легка, как кажется со стороны, судя по фильмам и сериалам, но не смотря на всю серьезность работы эксперты в свободное время умеют и отдыхать. В Государственном комитете судебных экспертиз проводится ряд мероприятий: спортивных, творческих и благотворительных, поэтому каждый может выбрать себе отдых по вкусу и желанию.

Интеллектуальная составляющая также важна для сотрудников комитета, ведь с каждый годом появляются все более усовершенствованные методы исследований, новая аппаратура.

А сотрудничество Государственного комитета судебных экспертиз с Европейскими странами и странами дальнего зарубежья позволяет обменяться и накопить ценнейший опыт и знания, необходимые для решения многих вопросов с целью развития экспертной науки нашей страны.

Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области организует отбор кандидатов на учебу в Академию МВД Республики Беларусь на следственно-экспертный факультет по специальности «Судебные криминалистические экспертизы».

Абитуриенты сдают три вступительных испытания в форме централизованного тестирования: белорусский или русский язык, обществоведение, иностранный язык.

Приглашаем принять участие в конкурсном отборе.

Куда обращаться за подробной информацией?

Отдел кадров и идеологической работы управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области (Могилев, ул. Лазаренко, 58а, телефон 8-0222-736495).

Горецкий межрайонный отдел (Горки, пер.Ленина,3, телефоны 8-02233-63455; 8-029-6116403)

Александр Шкредов, начальник Горецкого межрайонного отдела

Государственного комитета судебных экспертиз