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Кто-то нашел старый фотоальбом. И это какая-то голливудская машина времени

17.02.2020 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комиссионный магазин в пригороде Антверпена (Бельгия) вызвал настоящий переполох в интернете. Там был обнаружен старый фотоальбом из 90-х, где какая-то женщина позирует рядом с самыми яркими звездами Голливуда — Джонни Деппом, Анджелиной Джоли, Брюсом Уиллисом и другими. О находке написала boredpanda.


Через некоторое время интернет-сообщество определило, что «загадочной» женщиной на самом деле является Мария Снейс-Лаглер, бывший член Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) — некоммерческой организации журналистов и фотографов, которые освещают индустрию развлечений. Именно они, например, проводят ежегодную церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе каждый январь.

Глядя на эти снимки, становится ясно, что Мария Снейс-Лаглер встретила в 90-х практически всех топовых актеров Голливуда (и не только), которые «звездили» как тогда, так и сейчас.

Добро пожаловать в машину времени:


Джек Николсон

Кристофер Уокен

Брюс Уиллис

Джон Бон Джови

Дрю Бэрримор

Киану Ривз

Тим Рот

Антонио Бандерас

Патрик Стюарт

Хью Грант

Кевин Бейкон и Том Хэнкс

Элайджа Вуд

Лоуренс Фишборн

Кларенс Уильямс III, Кайл Маклахлан и Сэмюэл Джексон

Кейт Уинслет

Лиам Нисон

Харрисон Форд

Энтони Хопкинс и Ричард Аттенборо

Дензел Вашингтон

Николас Кейдж

Уилл Смит

Сэм Нил и Роберт Дауни-младший

Анджелина Джоли

Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен

Джонни Депп

Кевин Костнер

 
 
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Находка в комиссионном магазине вызвала настоящий переполох.
 
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