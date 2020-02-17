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Кто-то нашел старый фотоальбом. И это какая-то голливудская машина времени
Источник материала: Tut.by
Комиссионный магазин в пригороде Антверпена (Бельгия) вызвал настоящий переполох в интернете. Там был обнаружен старый фотоальбом из 90-х, где какая-то женщина позирует рядом с самыми яркими звездами Голливуда — Джонни Деппом, Анджелиной Джоли, Брюсом Уиллисом и другими. О находке
Через некоторое время интернет-сообщество определило, что «загадочной» женщиной на самом деле является Мария Снейс-Лаглер, бывший член Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) — некоммерческой организации журналистов и фотографов, которые освещают индустрию развлечений. Именно они, например, проводят ежегодную церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе каждый январь.
Глядя на эти снимки, становится ясно, что Мария Снейс-Лаглер встретила в 90-х практически всех топовых актеров Голливуда (и не только), которые «звездили» как тогда, так и сейчас.
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Находка в комиссионном магазине вызвала настоящий переполох.
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