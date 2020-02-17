Кто-то нашел старый фотоальбом. И это какая-то голливудская машина времени

Источник материала: Tut.by

Комиссионный магазин в пригороде Антверпена (Бельгия) вызвал настоящий переполох в интернете. Там был обнаружен старый фотоальбом из 90-х, где какая-то женщина позирует рядом с самыми яркими звездами Голливуда — Джонни Деппом, Анджелиной Джоли, Брюсом Уиллисом и другими. О находке написала boredpanda.





Через некоторое время интернет-сообщество определило, что «загадочной» женщиной на самом деле является Мария Снейс-Лаглер, бывший член Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) — некоммерческой организации журналистов и фотографов, которые освещают индустрию развлечений. Именно они, например, проводят ежегодную церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе каждый январь.

Глядя на эти снимки, становится ясно, что Мария Снейс-Лаглер встретила в 90-х практически всех топовых актеров Голливуда (и не только), которые «звездили» как тогда, так и сейчас.

Добро пожаловать в машину времени:



Джек Николсон



Кристофер Уокен



Брюс Уиллис



Джон Бон Джови



Дрю Бэрримор



Киану Ривз



Тим Рот



Антонио Бандерас



Патрик Стюарт



Хью Грант



Кевин Бейкон и Том Хэнкс



Элайджа Вуд



Лоуренс Фишборн



Кларенс Уильямс III, Кайл Маклахлан и Сэмюэл Джексон



Кейт Уинслет



Лиам Нисон



Харрисон Форд



Энтони Хопкинс и Ричард Аттенборо



Дензел Вашингтон



Николас Кейдж



Уилл Смит



Сэм Нил и Роберт Дауни-младший



Анджелина Джоли



Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен



Джонни Депп



Кевин Костнер