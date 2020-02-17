Автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии

Источник материала: Аргументы и факты

Автор саундтрека к телесериалу «Бригада» композитор и музыкант Андрей Иванов погиб в Австралии, написал в Facebook журналист Михаил Козырев.

По его словам, Иванов утонул в Австралии. Он уточнил, что композитора унесло в море около пляжа Бондай Бич в Сиднее и он разбился о скалы.

Козырев отметил, что Иванов был «одним из самых светлых людей», с которыми его сводила жизнь.

Андрей Иванов является одним из создателей музыкального проекта Triplex. В 2000-е годы проект прославился своими саундтреками к фильмам и телесериалам, таким как «Бой с тенью», «Коллекционер». Саундтрек проекта к сериалу «Бригада» получил премию MTV Россия как лучший рингтон года.