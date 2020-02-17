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Необъяснимая роскошь бытия. Потеряют ли коррупционеры недвижимость в Англии

17.02.2020 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Необъяснимая роскошь бытия. Потеряют ли коррупционеры недвижимость в Англии
Замира Гаджиева. © / www.globallookpress.com

Британские власти начали охоту на иностранных богачей, в первую очередь из республик бывшего СССР. Теперь те, кто не сможет объяснить происхождение капитала, могут лишиться всего.

За роскошью — как за хлебом

Замира Гаджиева, жена азербайджанского банкира, отбывающего на родине 16,5 года за хищения (ущерб банку в 2,8 млрд долл.), стала первой иностранкой, которой предъявили ордер на проверку происхождения необъяснённого богатства (Unexlpained Wealth Order, UWO). От Гаджиевой в течение недели требуют объяснить, откуда у неё и её мужа появились средства на покупку дома в престижном лондонском районе Найтсбридж стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов (15 млн долл.), а также поместья с гольф-клубом ценой 13,5 млн долл. в графстве Беркшир.

По данным следствия, за 10 лет Гаджиева купила в самом дорогом лондонском универмаге Harrods предметов роскоши на 16,3 млн фунтов (более 1,3 млрд руб.). По выражению Financial Times, «было похоже, что она ходит в этот магазин как в обычный супермаркет». Только на обёртку для подарков она потратила 1370 фунтов — почти 1,5 тыс. долл.! На детские игрушки Гаджиева спустила четверть миллиона. А ещё в суде разбирали, например, сколько денег она оставила в магазине нижнего белья. Однако отбирать трусы и чулки, духи, косметику и пр. англичане не станут. Их интересуют недвижимость, земля, ювелирные украшения (стоимость последних оценили в 400 тыс. фунтов — более 32 млн руб.).

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Если Гаджиева не сможет доказать чистоту источников доходов, дом и гольф-поле точно конфискуют. Причём деньги вернутся не в бюджет Азербайджана, хотя британцы предполагают, что они были украдены из казны этой страны, а в бюджет Великобритании. Правда, сама Замира в любом случае останется на свободе, так как дело носит не уголовный, а гражданский характер.

Чиновники с жёнами под ударом

Решение суда по Гаджиевой создаёт важный прецедент. Теперь могут ускориться дела и по гражданам России, которых могут лишить недвижимости, купленной в Англии на средства неясного происхождения. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин говорит, что нашим дипломатам известно ещё о 50 аналогичных делах, в которых фигурируют русские, арабы и китайцы.

В сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) говорится, что на сегодня рассмотрено 140 дел о богатстве неясного происхождения. «Мы получаем информацию отовсюду и внимательно изучаем её, — сообщил Би-би-си директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун. — У нас много дел, и если говорить о ближайших 6–8 делах, тут объектами нашего внимания выступают люди из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России». Но конкретных имён называть он не стал.

Если говорить об обладателях паспорта РФ, обосновавшихся на Туманном Альбионе, то тут у NCA выбор велик. Последние 30 лет британцы с распахнутыми объятиями встречали наших беглых банкиров и чиновников, которым стало не очень комфортно на родине. Им продавали любую недвижимость — от футбольного стадиона до старинного замка — и принимали пожертвования, будь то на поддержку партии или галереи. Кстати, при покупке недвижимости от 2 млн фунтов предлагается виза инвестора, которая через 5 лет превращается в британский паспорт. Не зря Лондон ещё в начале 2000-х окрестили Лондонградом.

Необъяснимая роскошь бытия. Потеряют ли коррупционеры недвижимость в Англии
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Впрочем, всем богатым выходцам из СНГ паниковать пока не стоит. Как говорит партнёр Bryan Cave Leighton Paisner Роман Ходыкин, охота идёт только на так называемых PEP: «Это politically exposed person, то есть чиновники, их жёны и близкие родственники. Все они потенциально под ударом».

С Темзы выдачи нет

По данным независимых аналитиков, в Лондоне сейчас аккумулируется несколько сот миллиардов «грязных фунтов стерлингов» российского происхождения, попросту украденных на родине при помощи дыр в законах и серых схем.

По данным СМИ, в Великобритании сейчас могут находиться бывшие банкиры Георгий Беджамов и Дмитрий Ананьев, бизнесмен Борис Минц и его семья. Вольготно там пока себя чувствует экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Ко всем этим людям есть вопросы у российских правоохранителей. Кроме того, имуществом в Лондоне владеют миллиардеры Михаил Фридман, Роман Абрамович и Олег Дерипаска. Говорят, и они больше не считают Лондон тихой гаванью, хотя у NCA к этим господам претензий нет.

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Британский офис Transparency International обращался к властям Великобритании с просьбой проверить недвижимость, которой владеют иностранцы. «Под ревизию попадают две категории — это публичные должностные лица (чиновники, депутаты, директора государственных банков и предприятий), а также лица, по которым есть основание подозревать незаконность приобретения активов», — уточнил замгендиректора TI в России Илья Шуманов. По его словам, под вторую категорию могут попасть не только беглые банкиры, но и, например, бывшие должностные лица, скопившие средства ещё в 90-е, поскольку тогда просто никто «не задумывался о документарном подтверждении источников средств». Хотя известно, что в Великобритании есть активы и недвижимость не только у жён, детей и родителей бывших чиновников, но даже у ближайших родственников действующих. Скорее всего, к ним уже приходили за разъяснениями.

По мнению экспертов, тем, кто уехал в последние 15 лет, напрягаться вряд ли стоит. Прикупить недвижимость в Великобритании за наличные нельзя. Платили всегда с банковских счетов, которые уже минимум 15 лет так просто открыть невозможно. Ещё на этом этапе нужно собирать приличный пакет документов и объяснять происхождение средств. Так что какие-никакие документы есть у всех.

А ещё эксперты напоминают, что даже выдача ордера UWO на жену, мать, дочь или самого чиновника из РФ совершенно не означает возвращения их капиталов на родину: наши денежки и британской казне пригодятся. Такой вот современный вариант лозунга «Грабь награбленное».

 
 
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Британские власти начали охоту на иностранных богачей, в первую очередь из республик бывшего СССР. Теперь те, кто не сможет объяснить происхождение капитала, могут...
 
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