Американские военные проведут инспекцию в Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Инспекционная группа США посетит одну из воинских частей Вооруженных сил Белоруссии, сообщили в министерстве обороны республики.

"В соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе инспекционная группа США 17-20 февраля проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных сил Беларуси", - проинформировали в Минобороны.

Цель инспекции, уточнили в ведомстве, - подтвердить соответствие наличия на проверяемом объекте контроля вооружений и военной техники их уведомленному количеству.