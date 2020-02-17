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Американские военные проведут инспекцию в Беларуси
17.02.2020 11:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Инспекционная группа США посетит одну из воинских частей Вооруженных сил Белоруссии, сообщили в министерстве обороны республики.
"В соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе инспекционная группа США 17-20 февраля проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных сил Беларуси", - проинформировали в Минобороны.
Цель инспекции, уточнили в ведомстве, - подтвердить соответствие наличия на проверяемом объекте контроля вооружений и военной техники их уведомленному количеству.
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Инспекционная группа США посетит одну из воинских частей Вооруженных сил Белоруссии, сообщили в министерстве обороны республики.
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