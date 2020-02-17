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Американские военные проведут инспекцию в Беларуси

17.02.2020 11:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Американские военные проведут инспекцию в Беларуси

Инспекционная группа США посетит одну из воинских частей Вооруженных сил Белоруссии, сообщили в министерстве обороны республики.

"В соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе инспекционная группа США 17-20 февраля проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных сил Беларуси", - проинформировали в Минобороны.

Цель инспекции, уточнили в ведомстве, - подтвердить соответствие наличия на проверяемом объекте контроля вооружений и военной техники их уведомленному количеству.

 
 
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Инспекционная группа США посетит одну из воинских частей Вооруженных сил Белоруссии, сообщили в министерстве обороны республики.
 
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