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Лукашенко рассчитывает на поддержку ЕС в укреплении безопасности на общей границе
17.02.2020 11:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко хотел бы использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам.
«Необходимо предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки - наших, совместных с Евросоюзом. Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитаем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза - это наша общая граница с Российской Федерацией", - сказал Александр Лукашенко.
Важным вопросом, по словам президента, остается и обеспечение транзитной и туристической привлекательности Беларуси, передает
"Нарушения должны гарантированно выявляться, а еще лучше - профилактироваться и упреждаться. Каждый метр границы должен быть надежно защищен, в том числе с помощью самых современных технических средств. И, конечно, как всегда у нас было, с помощью местного населения. Надо эту работу поднять на самый высокий уровень", - подчеркнул он.
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Александр Лукашенко хотел бы использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам.
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