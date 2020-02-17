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Прямую линию и приём граждан приведёт в Пинском райисполкоме замдиректора Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь
17.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В тот же день с 11.00 до 12.00 по предварительной записи Андрей Андреевич Прокопук проведет личный прием для жителей Пинского района.
Предварительная запись на личный прием будет осуществляться 17 февраля с 08.00 до 13.00 Пинским райисполкомом по тел. 8-0165-31-67-17.
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Прямую линию и приём граждан приведёт в Пинском райисполкоме замдиректора Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь
> 21 февраля с 10.00 до 11.00 заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Андреевич...
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