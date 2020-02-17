Прямую линию и приём граждан приведёт в Пинском райисполкоме замдиректора Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь

Источник материала: Полесская правда



21 февраля с 10.00 до 11.00 заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Андреевич Прокопук проведет прямую телефонную линию для жителей Пинского района. Волнующие вопросы можно задать по телефону: (8-0165) 31-70-09.

В тот же день с 11.00 до 12.00 по предварительной записи Андрей Андреевич Прокопук проведет личный прием для жителей Пинского района.

Предварительная запись на личный прием будет осуществляться 17 февраля с 08.00 до 13.00 Пинским райисполкомом по тел. 8-0165-31-67-17.