ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вызовов и угроз не становится меньше» — у Президента обсудили ситуацию на белорусской границе

17.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Вызовов и угроз не становится меньше» — у Президента обсудили ситуацию на белорусской границе

Вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при утверждении решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что пограничная безопасность — важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси, поэтому ежегодно на утверждение Президента выносится решение на охрану границы. «К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше», — констатировал глава государства.

ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ НА ОХРАНУ ГОСГРАНИЦЫ В 2020 ГОДУ

Как рассказал председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, перед ведомством стоят, в частности, задачи по наращиванию пограничной инфраструктуры, продолжению демаркации белорусско-украинской границы.

По его словам, растут потоки незаконной миграции, объемы контрабанды наркотиков и других средств преступной деятельности. «Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере, — заявил Президент. — Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ».

Александр Лукашенко подчеркнул: между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн т нефти. «Вот и все», — заметил он.

В прошлом году Президент принял решение увеличить штатную численность пограничного ведомства, чтобы укрепить действующие подразделения на границах, создать новые заставы и боеспособные маневренные группы, ликвидированные после распада Советского Союза. Такие подразделения должны грамотно и эффективно применяться в охране пограничных рубежей, а для оперативного решения задач в различных условиях оснащаться современными образцами вооружения и техники, отметил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, какие основные проблемные вопросы его ведомство намерено решать в этом году и как ведется работа по созданию нормальных условий, в том числе бытовых, для пограничников и их семей. «Что необходимо еще сделать сегодня и завтра для более эффективного функционирования пограничных войск?» — спросил Президент.-0-

ЛУКАШЕНКО РАССЧИТЫВАЕТ НА БОЛЕЕ ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ ЕС И РОССИИ В УКРЕПЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЩЕЙ ГРАНИЦЕ

Важным вопросом, по словам Президента, остается и обеспечение транзитной и туристической привлекательности Беларуси.
БЕЛАРУСЬ СФОРМИРУЕТ ЕЩЕ ОДНУ ПОГРАНЗАСТАВУ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ«Вызовов и угроз не становится меньше» — у Президента обсудили ситуацию на белорусской границе

В 2019 году на белорусской границе оборудовано более 58 новых рубежей охраны с пограничными дорогами и контрольно-следовой полосой.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при утверждении решения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Элтон Джон потерял голос прямо на одном из своих последних концертов. И расплакался
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика