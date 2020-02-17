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Элтон Джон потерял голос прямо на одном из своих последних концертов. И расплакался
Источник материала: Tut.by
Вчера, 16 февраля, популярный британский певец и композитор Элтон Джон потерял голос на своем концерте в новозеландском Окленде и был вынужден прервать его на середине. Причиной тому стало воспаление легких. Уходя со сцены, певец не смог сдержать слез — все-таки выступление проходило в рамках последнего мирового тура 72-летнего Джона. Об этом
В своем Instаgram Элтон
— Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, расстроен и прошу у вас прощения.
Состоятся ли запланированные концерты в рамках прощального тура Элтона Джона, пока неясно.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 февраля Элтон Джон
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Вчера, 16 февраля, популярный британский певец и композитор Элтон Джон потерял голос на своем концерте в новозеландском Окленде и был вынужден прервать его на...
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