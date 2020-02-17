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Терешков Пётр Федотович. Это моя память

17.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Терешков Пётр Федотович. Это моя память
Терешков Пётр Федотович (17.06.1926 — 17.10.1982)

Родился в д. Губичи, Буда-Кошелевского района, Гомельской области.
В июне 1944 года Пётр Федотович был призван Буда-Кошелевским райвоенкоматом в Красную Армию для защиты Родины от немецко-фашистских захватчиков.
С сентября 1944 г. участвовал в боях в составе 3-го Белорусского фронта: 31-я Армия, 71-й корпус, 220-я дивизия, 653-й стрелковый полк в качестве наводчика ПТР (командир полка полковник Сковородкин).
7 февраля 1945 г. Пётр Федотович был первый раз легко ранен (пулевое сквозное ранение правой ноги). На излечении находился в ЭГ-1764.
После выздоровления солдат был направлен в свой полк и через сутки, 28 февраля в кровопролитном бою с фашистами был тяжело ранен множеством осколков в голову и правое плечо. Целых два месяца он находился на излечении в госпитале в Восточной Пруссии.
После выздоровления, в конце апреля 1945 г. Пётр Федотович попал на 1-й Украинский фронт, охранял штаб Армии в г. Бунцлау (сейчас Болеславец, Польша). День Победы встретил в Вене.
После окончания войны Пётр Федотович Терешков был переброшен в Венгрию, в 136-й гвардейский стрелковый полк, а в сентябре 1945 г. был переведен в 429-ю полевую авторемонтную базу в г. Сомбатхей (Венгрия).
С сентября 1946 г. Пётр Федотович служил в Приморском крае, в г. Ворошилов (Уссурийск), вплоть до апреля 1950 г.
Демобилизовался, вернулся в свою родную деревню Губичи, был инвалидом ВОв 2-й группы.

Терешков Пётр Федотович. Это моя память
Терешков Пётр Федотович. Это моя память

Екатерина Семиход, Губичская сельская библиотека

Стиль и орфография автора сохранены

 
 
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Родился в д. Губичи, Буда-Кошелевского района, Гомельской области. В июне 1944 года Пётр Федотович был призван Буда-Кошелевским райвоенкоматом в...
 
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