«В 70-е в такси брали по рекомендации». Три истории таксистов из разных эпох

Источник материала: Tut.by

Ситуация, которая складывается на рынке такси, у всех на слуху. Дошло до того, что водители чуть ли не забастовки устраивают , чтобы добиться повышения тарифов, — иначе, говорят, на жизнь не заработаешь. А ведь еще пару десятков лет назад работа таксистом была весьма хлебной и престижной. AUTO.TUT.BY собрал три истории столичных таксистов, чтобы на их примере показать, как трансформировалась профессия, и попытался понять, можно ли теперь нормально жить с такой работой.





Александр Мезенцев: «В 70-е годы в такси брали по рекомендации»

Для Александра Мезенцева работа в такси была мечтой после демобилизации из армии. Он пришел в таксопарк в 1976 году, в 22 года, отучившись в ЦАУКе. До сих пор считает годы работы в такси своим лучшим периодом в жизни. И вспоминает в беседе замечательный советский фильм «Горожане». Говорит, там очень точно передан дух той эпохи.

— Когда я пришел в таксопарк, там уже работал мой отец. Он пришел в такси с автобуса в 74-м году, застал еще 21-е «Волги». В такси тогда брали по рекомендации. Работали у нас врачи, военные, музыканты, учителя. Водители автобусов всегда были в почете: пахари.

После прихода в такси Александр месяц стажировался — ездил с инструктором. Сдавал экзамен на знание города. Только потом начиналась самостоятельная работа. Причем первые два года начинающим водителям было запрещено брать загородные поездки.

— Я всегда думал, что хорошо знаю город, вроде бывал везде. Но когда сел за руль, понял, что ничего я не знаю. У каждого таксиста в машине были путеводитель и карта — подсмотреть номер дома. Был случай, попросили на Шорную отвезти. Я прикинул: с Немиги повернуть на Обувную (нынешняя улица Короля), и там Шорная. Приехал, объездил все — не могу найти Шорную. Рымарская есть, а Шорной нет. А оказывается, шорник по-белорусски — рымар.

В 1976 году, когда Александр пришел в такси, километр поездки стоил 10 копеек. В то время такси было практически невозможно поймать — на стоянках были очереди. Ездили так: одного привез, высадил, тут же посадил другого и повез. И так — целую смену. Существовали даже специальные стоянки для загородного такси. И на них всегда была очередь.



Фото: кадр из фильма «Горожане», реж. Владимир Роговой

— По счетчику до Могилева набивало ровно 21 рубль. По 5 рублей 25 копеек с четверых. А на автобус билет стоил примерно 4 рубля 80 копеек. Вот и ездили на такси. Обратно — тоже очереди на Минск. Но я за город ездил нечасто.

Смена у таксиста длилась восемь часов. Между выездами не менее 12 часов отдыха — раньше просто не выпускал механик на линию. А если случалось, что выезжал не через 12 часов, а на 5 минут раньше, наказывали всех по цепочке: механика, диспетчера, водителя.

— План был за смену — 25 рублей. То есть три рубля за час необходимо заработать. И чаевыми получалось рублей 7−8 за смену. Но для этого надо было мотаться. А светофоры, а движение. Может показаться странным, но сейчас мне ездить легче, чем тогда. В те времена весной на дорогу вылезали «подснежники»-частники, и начинались аварии. В таксопарке билось ежедневно 5−6 машин. Я свою первую аварию совершил на третий день самостоятельной работы.

Средняя скорость за восьмичасовую смену не должна была превышать 33 км/ч. За смену пробег должен быть 250 км. Если водитель наезжал 300 км — отправляли писать объяснительную. Значит, за городом был. В 80-х годах водителям разрешили работать 12 часов, но с обязательным отдыхом один день.

— Я работал без рации, или, как сейчас называют, «от борта». Мне так больше нравилось. В машине я ездил всегда по форме: брючки отутюженные, рубашечка светлая, галстук. Это была престижная профессия.

1 апреля 1977 года проезд в такси подорожал ровно в два раза. Рост цен коснулся также товаров: машин, ковров, ювелирных изделий.



Фото: кадр из фильма «Горожане», реж. Владимир Роговой

— В этот день я выехал в 6 утра, а первого пассажира взял только в 11 часов. Проехал он на 98 копеек, дал рубль. Пассажиров было очень мало. А на вокзале машин — почти весь автопарк стоял. Поездки больше одного рубля стали редкостью. В итоге стало так, что за смену привозишь 8 рублей, 12. На работу выезжал только с книгой. Приехал на стоянку, подушку под голову — и часа через два подходила очередь, а то и через три.

Платили тогда таксистам по тарифной ставке. За первый класс — 168 рублей, третий — 114 рублей.

— Был у нас бригадир, так у него даже в те времена зарплата была 400−500 рублей. Как так? Он меня научил. Говорит: «Зачем тебе эти чаевые? Проехал ты на 60 копеек, дали тебе рубль. Ты до этого рубля не выключай счетчик». Вроде твой навар, жалко. Но премию тогда года три платили за каждый процент перевыполнения плана. Получалось, что зарплата 100 рублей, а премия — триста. Потом уже я учил молодых водителей, которые приходили в таксопарк: «Ты не рвись все заработать. В первую очередь — красиво обслужи клиента. Будь аккуратным, в рубашечке, галстучке. Открой дверь, помоги с вещами, улыбнись. И люди сами будут давать деньги. Уже в 80-х, скажу честно, я приходил домой, у меня чаевыми было 20−25 рублей. Мне их давали за культуру обслуживания. Машина у меня всегда чистая была, состояние техническое отличное. Я не жалел дать рубль механику, 20 копеек мойщицам. Тебе и сделают все хорошо. Да и вообще, просто не нужно было быть разгильдяем, а хорошо делать свою работу — и будешь ты зарабатывать, будут тебе новую машину каждые два года выдавать.

Александр признается, что зарплаты меньше 300−350 рублей у него не было. Причем он ее даже не забирал, она оставалась в сберкассе, на счету. Для жизни хватало того, что привозил чаевыми. Так удалось накопить 3,5 тысячи рублей на первый взнос за кооперативную трехкомнатную квартиру. Напомним, в то время обычный рабочий на заводе получал 180−250 рублей, бригадир — 350, учитель в школе — 150 рублей.

— Еще раньше отец помог купить свою первую машину — «москвич». В 86-м году я его продал, взял взаймы денег и купил «жигули», «шестерку». Отпуск с женой и детьми проводили в Беларуси, еще ездили к теще в Украину.

В 1988 году Александр ушел из такси в частный извоз, который тогда набирал обороты. Отговаривать его приезжал даже тесть из Украины. Не отговорил.

— Скажу честно, лучше работы, чем в такси, у меня не было. Уволился я в 1988 году, когда в такси стало все меняться, и не к лучшему.

Михаил Михайлович: «На пенсии было скучно, поэтому и пошел в такси»





Михаилу Михайловичу 72 года, из которых 12 последних лет он работает в службе такси «135». Пришел сюда сразу после выхода на пенсию в 60 лет. Энергии, задору и позитивному настроению Михаила Михайловича могут позавидовать иные 30-летние. А его заразительный смех внушает уверенность в том, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте. По образованию Михаил Михайлович — физик, 15 лет проработал на кафедре физфака, потом на заводе «Интеграл», а потом до самой пенсии — в университете.

— Я ж на пенсии ни одного дня не просидел, сразу ушел в такси. Не потому что пенсии не хватает. Просто скучно. Сначала я еще выбирал, куда пойти, в какую службу. То, что в такси пойду, было решено сразу. Я ведь столько лет за рулем, город знаю. А в молодости еще автоспортом увлекался, в технике разбираюсь.

За рулем Михаил Михайлович с 1978 года, а его первой машиной была «копейка». Купил он ее в Барановичах. Она была с пробегом, и подержанная стоила дороже, чем новая. Потому что купить новую машину тогда можно было только по большому блату или очереди. Свою карьеру в такси начинал с Renault Logan. Проехал на нем 300 тысяч км. Пять лет назад сменил автомобиль на более комфортный — седан Peugeot 408. На нем и работает до сих пор.

— Эта машина у меня вторая. Здесь уже почти 400 тысяч километров за пять лет. 80 тысяч в год наезжаю в среднем. Купил я ее в кредит, который отбил примерно за полгода. Перевел сразу на газ, чтобы уменьшить затраты на топливо. С самого начала я в «135-й» службе. Перед тем как пойти работать, порасспрашивал, поговорил с водителями — мне понравился приятный контингент. Меня с удовольствием взяли: стаж большой, город хорошо знаю. Тогда ведь еще был экзамен на знание улиц. Я его сразу сдал. Кстати, навигатором до сих пор не пользуюсь, только если какой-то дом посмотреть, когда человек первый раз туда едет. Пассажиры многие удивляются: как это, сказали адрес — и водитель сразу поехал, не тыкает пальцем в навигатор, — смеется Михаил Михайлович.

У Михаила — свой дом в Ратомке. Но построил он его давно, еще в молодости. И до сих пор живет там с женой.

— Я еще был студентом, когда мы поженились. И сразу начали строиться. Никакой квартиры, мы мечтали только о доме. У тещи в Ратомке был участок 22 сотки, вот она нам половину отдала. А сам я минчанин, в четвертом колене. Построили за 5 лет. Еще в стройотрядах я получил много строительных специальностей, так что весь дом, по сути, возвел своими руками. Только для отопления вызывал специалиста, — признается Михаил Михайлович.





Рабочий день в такси у Михаила Михайловича начинается рано. Выезжает из дома он в 5.10 утра, проходит врача-механика и выезжает на линию.

— Работы хватает в это время. А езжу до обеда, до двух-трех часов дня. И все, домой. Мне же время свободное нужно. Мы ведь с женой танцами увлекаемся будь здоров! Да и познакомились тоже на танцах. Я тогда всерьез занимался, выступал даже на конкурсах, соревнованиях, а она только начинала. И эта страсть к танцам у нас до сих пор осталась. Несколько лет назад нас даже пригласили в Находку, на Камчатку. Там был какой-то конкурс. Организаторы нам все оплатили: перелет, проживание, питание. Мы там в двух категориях выступали, заняли третье и второе места.

За все время работы в такси у коллег не было вопросов, мол, куда тебе в такси в таком возрасте. Отношение нормальное, уважительное. Хотя Михаил Михайлович признается, что сплоченного братства таксистов уже нет. За 12 лет сдружился только с одним коллегой, остальные на уровне «привет — пока».

— Конечно, если сравнивать те времена, когда я только пришел, и сейчас, то стало похуже. Заказов не так много, как раньше, но работы хватает. У меня уже есть небольшой круг постоянных клиентов, которые вызывают только меня. Они знают, что я человек надежный. И в Россию, бывает, езжу. Какие-то небольшие поручения выполняю.

О доходах Михаил Михалович говорит, что ему хватает. В любом случае выходит больше, чем пенсия и даже средняя зарплата по Минску. Но признает, что значительную часть его дохода в такси дают постоянные клиенты. Но их надо наработать, заслужить. В 2013 году Михаил Михайлович получил звание «Лучший водитель» в своей службе. Памятная наклейка есть в автомобиле.

— Я работаю просто: сел пассажир, я включил таксометр. Проехал, пассажир рассчитался и ушел. Никаких там ожиданий возле вокзала или еще где. Зачем мне это? Я не «уксус». Помню, как-то стоял возле «Замка», жену ждал. Подошла женщина, хотела поехать. Объяснил ей, что не работаю. Ну и предупредил, что если здесь будет в машину садиться, чтобы сразу тариф уточнила.





Есть у Михаила Михайловича и любимые районы. Обычно он начинает работать с Центрального. А есть и такие, куда не любит ездить, — Шабаны, Серебрянка. Не лежит душа к ним. Вспоминает он и не самые приятные эпизоды.

— Был случай, четверо мужиков сели, сначал поехали по одному адресу, и пока туда ехали, я смотрю в заднее зеркало, а один из них пистолет перекладывает во внутренний карман. Привез их, они вышли, попросили подождать. Я говорю: «Съезжу развернусь». А сам по газам и уехал оттуда. Решил не рисковать, — вспоминает Михаил Михайлович.

Недавно Михаил Михайлович ездил с женой в отпуск. Выбрали Египет, Шарм-эль-Шейх. И даже погружались с аквалангами.

— Инструктор еще посмотрел на нас так с недоверием: а вы справитесь? Так мы справились еще получше молодых. Мы ж спортмены оба. А танцы, между прочим, требуют хорошей подготовки и физической формы.

Как минимум еще пару лет Михаил Михайлович планирует поездить в такси. Говорит, пока здоровье позволяет, надо работать.

Александр Никонов: «Однажды работал 46 часов без перерыва»





Александру Никонову 44 года. И последние 14 лет из них он работает в такси. До этого трудился в частной фирме экспедитором. А когда компания закрылась, пришел в такси, да так и остался.

— Когда я только начинал работу, все было проще. Сначала ездил под перевозчиком, потом открыл ИП, возил на своей машине. Все было классно до 2009 года. Тогда доллар два года не шевелился, за кредитами очереди были в банках, нормальные зарплаты. Стабильность, одним словом. За выходной день можно было заработать порядка 100 долларов. И не за 12 часов, а за пять. Я считал, что получалось примерно 20 долларов в час. А небольшие перевозчики, которые несколько машин имели, даже квартиры строили, ссуды брали.

Александр вспоминает, что начиная с 2009—2010 годов люди убегали из такси в маршрутки, на автобусы. Не было заработка вообще, тарифы снизили, топливо подорожало.

— Я когда на себя ипэшником работал, это год 2006−2009-й, у меня смена была 5−8 часов и заработок 800−900 долларов. Меня вполне это устраивало. И семью хватало содержать, кредиты спокойно брал. В магазин заходил, на цены не смотрел. Я застал время, когда в пятницу встречались с ребятами и могли махнуть в Одессу на выходные. Просто чтобы искупаться. А сейчас при нынешних заработках я только если в Минском море искупаюсь, — усмехается Александр.





Последние три года Александр работает на арендной машине в службе такси «Алмаз». А до этого попробовал поработать с известным агрегатором. Выдержал две недели и ушел.

— За 12 часов я зарабатывал грязными 160 рублей. Да, поездок много, они короткие, пустого пробега мало. Но давайте считать. Половина заработанного уходила агрегатору и перевозчику, минус 30 рублей за аренду машины, минус топливо. На руки выходило рублей 30, и это за 12 часов. Я там 300 рублей в лучшем случае за две недели заработал. Сейчас, в традиционной службе, все более-менее. Да и клиенты совсем другие. Если минимальная поездка 4,50, всегда дают 5 рублей и говорят, что сдачи не надо. И рубль могут оставить на чай, и два.

Впрочем Александр не скрывает, что с появлением крупных агрегаторов с работой стало тяжелее: заказов мало, иногда приходится по несколько часов в машине вхолостую высиживать.

— Понятно, что как раньше уже не будет. Поэтому, чтобы заработать, приходится по 12 часов ездить. А были времена, я выезжал в 4−5 вечера и работал сутки. Это была такая стандартная смена для меня. Правда, потом просыпаешься, словно побитый. Первое время не хотелось уже никаких денег. Мне говорят в чате ребята: «Ты дурак, что ли, столько ездить?» Так ведь это не от хорошей жизни! Вы думаете, мне нравится столько наезжать? У меня как-то был рекорд — 44 или 46 часов я работал, поспал за это время, может, полчаса. Срочно понадобились деньги, пришлось поднапрячься. Если бы были нормальные заработки, так я бы восьмичасовую смену отрабатывал и отдыхал.

Александр приводит свои расчеты. Сейчас только за аренду авто нужно отдать около 1000 рублей в месяц. Примерно 600 рублей уходит на топливо. Себе остается в лучшем случае 800.

— У меня последний отпуск был еще до рождества Христова, — грустно улыбается Александр. — На аренде я вообще забыл, что это такое. Максимум в выходные на рыбалку можно съездить. А чтобы слетать куда-то — забудьте.

Работать приходится шесть дней в неделю. Сделать два выходных, конечно, можно, но за аренду машины все равно придется заплатить за сутки. Поэтому невыгодно устраивать себе выходные в субботу и воскресенье. Немного помогает то, что на арендной машине у водителя приоритет заказов. Автомобиль должен отрабатывать себя, приносить прибыть перевозчику. А значит, ездить как можно больше.





— Сейчас в феврале спад. Вот в праздники будет работа, потом опять спад. Основная загрузка начинается летом. Отпуска, дачи, пикники-шашлыки. Клиенты нормальные. Потом тоже спад, люди из отпусков приходят, денег нет. А сейчас, пока заказы идут, езжу, чтобы заработать еще на колбаску к хлебу. Вот до полуночи надо поработать, и желательно завтра часов в семь утра выехать снова.