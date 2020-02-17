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Два концерта памяти пианистки Алёны Цегалко состоятся в Белгосфилармонии

17.02.2020 12:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Два концерта памяти пианистки Алёны Цегалко состоятся в Белгосфилармонии
Фото из открытых источников

Подобное мероприятие проходит в Минске уже в шестой раз.

22 февраля, Большой зал Белгосфилармонии

В программе:

С. Прокофьев Концерт 2 для фортепиано с оркестром, Солистка Варвара Непомнящая

Р. Шуман Концерт для виолончели с оркестром, Солистка Юлия Рожковская

А.Назайкинская симфония " April Song", Солисты: Варвара Непомнящая (фортепиано, Гамбург)-лауреат международных конкурсов; Юлия Рожковская (виолончель, Беларусь) – лауреат международных конкурсов.

Симфонический оркестр организуется ежегодно специально для фестиваля “Пока не идут титры...”. За пультом бессменный дирижёр проекта  – Юрий Караваев .

А также в этом году будет исполнена мечта незрячей пианистки Анастасии Гуренковой.

Настя лауреат гран-при республиканского конкурса "Музыка детской души", лауреат международных конкурсов, стипендиат благотворительного фонда Ю. Розума (И.С. Бах, Концерт фа-мажор для фортепиано с оркестром 1 часть).

25 февраля, Малый зал Белгосфилармонии

Музыкальное содружество молодых музыкантов "Les passionnés" представляет «Вечер Новой музыки»

Для вас прозвучат произведения таких композиторов как О. Квех, Ж.Дюкро, Г.Коннессон, А.Пожарицкий, А.Курбатов, Р.Гальяно, Ш.Мандон, М.Гримбер-Барре, Т.Квиатек, Д.Балан, Н.Шестаков, Й.Боссе.

В этом году мы продолжаем традицию "biglietto sospeso" в рамках фестиваля

"Biglietto sospeso" (в дословном переводе подвешенный билет) - инициатива, которую мы во второй раз запускаем к фестивалю "Пока не идут титры...", чтобы максимально помочь поддержке конкурса Юрия Блинова " Палескi агеньчык".

Если вы находитесь территориально далеко от Минска и не можете попасть на концерты фестиваля, если вы ещё не открыли для себя прекрасный мир классической музыки, но очень хотите помочь, вы можете принять участие в этой акции, купив билет.

А мы, в свою очередь, передадим эти билеты "sospesi" людям, которые очень хотят посетить концерты, но не имеют возможности.

Все средства, которые будут перечислены нам Белгосфилармонией,будут направлены семье Юрия Блинова на проведение конкурса.

Два концерта памяти пианистки Алёны Цегалко состоятся в Белгосфилармонии

Билеты можно приобрести:

 
Теги: Минск
 
 
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22 и 25 февраля в 19.00 в Большом зале Белорусской государственной филармонии состоятся два концерта классической музыки в рамках фестиваля “Пока не идут титры…”...
 
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