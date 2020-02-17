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В Кремле прокомментировали высказывание судьи о "незаконном государстве"

17.02.2020 12:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил позицию судьи Конституционного суда Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

«Это мнение члена Конституционного суда. Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», —цитирует Пескова rt.com
 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил позицию судьи Конституционного суда Константина Арановского, который предложил не считать Россию...
 
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