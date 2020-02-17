|
В Кремле прокомментировали высказывание судьи о "незаконном государстве"
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил позицию судьи Конституционного суда Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
«Это мнение члена Конституционного суда. Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», —цитирует Пескова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил позицию судьи Конституционного суда Константина Арановского, который предложил не считать Россию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)