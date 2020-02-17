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23 февраля настоящих мужчин зовут на заплыв и забег с голым торсом
Источник материала: Tut.by
23 февраля минчан зовут отметить экстремально: сначала заплывом, приуроченным ко Дню защитника отечества, а затем забегом для настоящих мужчин.
Забег с голыми торсами
Пробежать 1 или 3 км с голым торсом по улицам столицы предлагает Белорусская федерация легкой атлетики. Традиционный забег к 23 февраля стартует в 14.00 возле Дворца спорта. Организаторы рекомендуют взять с собой теплые варежки и зимнюю шапочку и заранее подготовиться к забегу — поесть за два часа до старта, чтобы не рисковать своим здоровьем в условиях, как ожидается, небольшого мороза.
Предварительная
Заплыв на Цнянском водохранилище
23 февраля в 12.00 клуб «Моржи столицы» организует свой первый заплыв, приуроченный ко Дню защитника отечества. Объединение любителей зимнего плавания каждое воскресенье собирается на берегу Цнянского водохранилища, в этом году к традиционным окунаниям моржи приглашают бесплатно присоединиться всех желающих.
Для участников будут организованы бани-бочки, палатки с подогревом для переодевания и зона с вкусными угощениями — куриными крылышками, блинами, картошкой и теплым чаем. Заплыв пройдет на пляже № 3, участвовать в нем могут не только мужчины. Обязательна предварительная
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23 февраля минчан зовут отметить экстремально: сначала заплывом, приуроченным ко Дню защитника отечества, а затем забегом для настоящих мужчин.
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