Бё-младший сказал, что готов попить чай с Логиновым. И выложил смешной коллаж

Источник материала: Tut.by

Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё прокомментировал успешное выступление «скандального» Александра Логинова на чемпионате мира — 2020 — россиянин, напомним, уже завоевал золото и бронзу, но при этом подвергся резкой критике других спортсменов.

— Нам ничего не остается, кроме как уважать его результаты. Даже если он в юном возрасте использовал ЭПО, мы просто должны верить, что он больше такого не повторит. Хотя когда-то мы ему уже поверили, а после он нас обманул. Так почему мы должны ему верить снова? В общем, сложно сказать. Но нам следует думать, что он чист и в спринте был номером один. Для России это большая победа.

— Логинов сказал, что приглашает всех спортсменов к себе домой. У него жилплощадь увеличилась. Поедете?

— Если они с женой пригласят всю биатлонную семью, хочется верить, что они купили по-настоящему большой дом. Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чаю. Это было бы отлично.

Позднее Йоханнес выложил в инстаграм отфотошопленную картинку. На изображение с тремя девушками, пьющими чай на кухне, норвежец поставил лица себя, Логинова и чемпиона пасьюта Эмильена Жаклена.