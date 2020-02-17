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Бё-младший сказал, что готов попить чай с Логиновым. И выложил смешной коллаж
Источник материала: Tut.by
Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё
— Нам ничего не остается, кроме как уважать его результаты. Даже если он в юном возрасте использовал ЭПО, мы просто должны верить, что он больше такого не повторит. Хотя когда-то мы ему уже поверили, а после он нас обманул. Так почему мы должны ему верить снова? В общем, сложно сказать. Но нам следует думать, что он чист и в спринте был номером один. Для России это большая победа.
— Логинов сказал, что приглашает всех спортсменов к себе домой. У него жилплощадь увеличилась. Поедете?
— Если они с женой пригласят всю биатлонную семью, хочется верить, что они купили по-настоящему большой дом. Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чаю. Это было бы отлично.
Позднее Йоханнес выложил в инстаграм отфотошопленную картинку. На изображение с тремя девушками, пьющими чай на кухне, норвежец поставил лица себя, Логинова и чемпиона пасьюта Эмильена Жаклена.
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