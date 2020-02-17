ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бё-младший сказал, что готов попить чай с Логиновым. И выложил смешной коллаж

17.02.2020 12:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё прокомментировал успешное выступление «скандального» Александра Логинова на чемпионате мира — 2020 — россиянин, напомним, уже завоевал золото и бронзу, но при этом подвергся резкой критике других спортсменов.

— Нам ничего не остается, кроме как уважать его результаты. Даже если он в юном возрасте использовал ЭПО, мы просто должны верить, что он больше такого не повторит. Хотя когда-то мы ему уже поверили, а после он нас обманул. Так почему мы должны ему верить снова? В общем, сложно сказать. Но нам следует думать, что он чист и в спринте был номером один. Для России это большая победа.

— Логинов сказал, что приглашает всех спортсменов к себе домой. У него жилплощадь увеличилась. Поедете?

— Если они с женой пригласят всю биатлонную семью, хочется верить, что они купили по-настоящему большой дом. Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чаю. Это было бы отлично.

Позднее Йоханнес выложил в инстаграм отфотошопленную картинку. На изображение с тремя девушками, пьющими чай на кухне, норвежец поставил лица себя, Логинова и чемпиона пасьюта Эмильена Жаклена.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежец критиковал Александра на пресс-конференции, но в гости заглянуть готов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«В 70-е в такси брали по рекомендации». Три истории таксистов из разных эпох
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика