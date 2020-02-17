18 февраля депутат Палаты представителей Национального собрания Республики
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18 февраля прием граждан и «прямую линию» проведет депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Сергей СЫРАНКОВ
17.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
18 февраля депутат Палаты представителей Национального собрания Республики
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18 февраля прием граждан и «прямую линию» проведет депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Сергей СЫРАНКОВ
18 февраля депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь СЫРАНКОВ Сергей Александрович проведет прием граждан с 9.00 до 11.00 в
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