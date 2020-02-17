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Доллар по 2,30 и зарплаты по $500: экономисты предсказали, что нас ждет в 2020
Источник материала: Myfin
Обновленный макроэкономический прогноз директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик представил журналистам 14 февраля.
Аналитики центра снизили прогноз по приросту
Согласно новому базовому прогнозу,
Согласно базовому прогнозу, импорт нефти может снизиться примерно на 15% в 2020 году. Ожидается, что Министерство финансов Беларуси не будет существенно смягчать бюджетную политику. Ожидания экономических агентов не будут существенно влиять на динамику курса.
Темп прироста ВВП в РФ предполагается, согласно прогнозу Исследовательского центра ИПМ, около 2% и 2,2% за 2020 и 2021 годы соответственно.
Как отметил Александр Чубрик. в России прогнозируется инфляция 3,7% и 4% соответственно по 2020 и 2021 годам .
Обменный курс по 2020 и 2021-му году может составить соответственно 65,1 и 67,2 российского рубля за 1$, а за 1 евро - 72,3 и 74,7 российского рубля.
Подготовка макроэкономического прогноза Исследовательского центра ИПМ проводится при финансовой поддержке ЕС.
Источник: Myfin.by
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По прогнозу Исследовательского центра ИПМ, в Беларуси номинальный обменный курс по 2020 году может составить 2,31 белорусского рубля за $1 и 2,49 рубля за 1 евро, в 2021-м...
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