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Доллар по 2,30 и зарплаты по $500: экономисты предсказали, что нас ждет в 2020

17.02.2020 13:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Обновленный макроэкономический прогноз директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик представил журналистам 14 февраля.

Аналитики центра снизили прогноз по приросту ВВП и полагают, что экономика может вырасти в 2020 году только на 0,6% (раньше было 1%), а в 2021 и 2022 годах – на 1,5% и 1,1% соответственно.

Согласно новому базовому прогнозу, инфляция будет по итогам четвертого квартала этого года на уровне 5,3%, 2021 года – 4,5%, 2022-го года – 3,9%.

Средняя зарплата за 2020 год составит 1165 рубля, а за 2021-й и 2022-й – 1225,6 и 1285,7 рубля соответственно.

Ставка рефинансирования в 2021 году может составить 8,2%, в 2022 - 7,4%.

Согласно базовому прогнозу, импорт нефти может снизиться примерно на 15% в 2020 году. Ожидается, что Министерство финансов Беларуси не будет существенно смягчать бюджетную политику. Ожидания экономических агентов не будут существенно влиять на динамику курса.

Темп прироста ВВП в РФ предполагается, согласно прогнозу Исследовательского центра ИПМ, около 2% и 2,2% за 2020 и 2021 годы соответственно.

Как отметил Александр Чубрик. в России прогнозируется инфляция 3,7% и 4% соответственно по 2020 и 2021 годам .

Обменный курс по 2020 и 2021-му году может составить соответственно 65,1 и 67,2 российского рубля за 1$, а за 1 евро - 72,3 и 74,7 российского рубля.

Подготовка макроэкономического прогноза Исследовательского центра ИПМ проводится при финансовой поддержке ЕС.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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По прогнозу Исследовательского центра ИПМ, в Беларуси номинальный обменный курс по 2020 году может составить 2,31 белорусского рубля за $1 и 2,49 рубля за 1 евро, в 2021-м...
 
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