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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла турнир в США

17.02.2020 13:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла турнир в США
Белорусская теннисная федерация

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла соревнования в американском Николасвилле с призовым фондом $100 тыс. В финале наша спортсменка обыграла в двух сетах представительницу США Клер Лю – 6:4, 6:4.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла турнир в США Арина Соболенко уже во второй раз вернула в команду Дмитрия Турсунова

Этот успех позволил Ольге Говорцовой подняться сразу на 49 строк в рейтинге WTA. Сейчас белоруска занимает 139-е место. Лучшей из белорусок в рейтинге по-прежнему является Арина Соболенко – 13-я позиция. Виктория Азаренко занимает 53-е место, Александра Саснович – 114-е. Первая ракетка мира – австралийка Эшли Барти.

На этой неделе Арина Соболенко и Александра Саснович сыграют в основной сетке на турнире категории «Премьер» в Дубае с призовым фондом около $2,6 млн. Отметим, что Александра Саснович уже обыграла троих соперниц в квалификации соревнований.

В мужском рейтинге лучший среди белорусов по-прежнему Егор Герасимов – 72-е место. Лидирует серб Новак Джокович.

 
 
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Наша спортсменка стала лучшей на турнире ITF в американском Николасвилле с призовым фондом $100 тыс.
 
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