18 февраля 2020 года в Быховском районном объединении профсоюзов, расположенном по адресу г.
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18 февраля состоится профсоюзный прием граждан
17.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
18 февраля 2020 года в Быховском районном объединении профсоюзов, расположенном по адресу г.
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18 февраля 2020 года в Быховском районном объединении профсоюзов, расположенном по адресу г. Быхов, ул. Ленина д.37, с 13.00 до
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