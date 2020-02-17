18 февраля состоится профсоюзный прием граждан

Источник материала: Маяк Преднепровья

18 февраля 2020 года в Быховском районном объединении профсоюзов, расположенном по адресу г. Быхов , ул. Ленина д.37, с 13.00 до 15.00 и в ГУК «Центральная библиотечная сеть Быховского района», расположенном по адресу г. Быхов , ул. Ленина, д.53 а, с 15.00. до 17.00 состоится профсоюзный прием граждан правовым инспектором труда Силиным Игорем Николаевичем при участии прокурора Быховского района Стрельцова Андрея Михайловича по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правонарушений.