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Стало известно, когда в этом году пройдет Минский полумарафон. Регистрация - от 13 до 100 рублей

17.02.2020 13:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация легкой атлетики объявила о старте регистрации на Минский полумарафон — 2020. Забег пройдет 13 сентября, можно выбрать одну из трех дистанций: 5,5 км, 10,55 км и 21 км.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Зарегистрироваться для участия можно 17 февраля после 15.00 на официальном сайте Минского полумарафона. Стоимость участия, в зависимости от дистанции и времени регистрации, составит от 13 рублей (5,5 км без определения времени при регистрации до 10 мая) — до 100 рублей (21 км с определением времени при регистрации 12 сентября). Для студентов, школьников, пенсионеров дистанция в 5,5 км — бесплатная.

В прошлом году на старт Минского полумарафона вышли 40 тысяч участников из 68 стран мира.

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В прошлом году на старт Минского полумарафона вышли 40 тысяч участников из 68 стран мира.
 
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