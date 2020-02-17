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Стало известно, когда в этом году пройдет Минский полумарафон. Регистрация - от 13 до 100 рублей
Источник материала: Tut.by
Белорусская федерация легкой атлетики объявила о старте регистрации на Минский полумарафон — 2020. Забег пройдет 13 сентября, можно выбрать одну из трех дистанций: 5,5 км, 10,55 км и 21 км.
Зарегистрироваться для участия можно 17 февраля после 15.00 на официальном сайте
В прошлом году на старт Минского полумарафона
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В прошлом году на старт Минского полумарафона вышли 40 тысяч участников из 68 стран мира.
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