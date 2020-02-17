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Я буду долго гнать велосипед. Как расшифровать маркировку покрышек?
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Как размеры камер связаны с видом велосипеда
Размеры шин для велосипеда зависят от колес, а их диаметр — от вида велотранспорта. Для наглядности мы составили список диаметров и их соответствий:
Маркировки бывают разные
Маркировка велосипедных камер отличается в разных странах. Причина историческая: в прошлом веке страны мира, опираясь на собственные системы измерений, не смогли прийти к общей маркировке. Так возникла необходимость ввести единый порядок маркировки.
Европейская маркировка
Как отличить: состоит из 2−3 чисел, которые начинаются от 400.
Пользуется большим спросом в современной «велосипедной» сфере. В европейской классификации маркировка делится на два вида.
В старых советских велосипедах маркировка обратная: в двойной маркировке первое число — это диаметр шины, второе — ширина.
Английская маркировка
Как отличить: содержит дроби или знаки умножения.
Это маркировка велосипедных камер в дюймах, которую отличить несложно, ведь значения записываются через дробь или знак умножения. Такой способ обозначения имеет недостатки, так как показатели приблизительные. А это затрудняет выбор покрышек точно в размер.
Приведем пример. Выше мы рассмотрели посадочный диаметр обода по европейской классификации — 635 мм. В фунтах значения будут выглядеть так: 28×1 ½.
Французская маркировка
Как отличить: состоит из числа и одной буквы.
Размеры шин для велосипеда маркируются также французской системой. Здесь уже кроме числовой составляющей появляется латинская буква: чем она ближе к началу алфавита, тем меньше диаметр. В отличие от европейской и английской систем, французская не применяется на шинах горных байков.
Рассмотрим пример. Вернемся к нашей шине диаметром 635 мм. Во французской маркировке размеры будут выглядеть как 700 В, где число — внешний диаметр шины, а буква — внутренний.
Цветовая маркировка
На современных покрышках встречается маркировка цветом. Наверняка вы видели «цветные ободки» на резине — это не красоты ради. Существуют полоски четырех цветов, указывающих на состав резины.
Как выбрать размеры покрышек для велосипеда
Чтобы приобрести новую резину, необязательно наведываться в магазин с двухколесным транспортом. Рекомендуем воспользоваться таблицей соответствий и проконсультироваться у специалистов магазина. Предварительно измерить посадочный диаметр обода обязательно придется.
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