Я буду долго гнать велосипед. Как расшифровать маркировку покрышек?

Источник материала: Tut.by



Покупая велосипед, настраивайтесь на честный уход и техническое обслуживание двухколесного друга. А еще будьте готовы к смене велосипедных шин: для этого команда TAM.BY научит распознавать размеры покрышек для велосипеда.

Содержание:

Как размеры камер связаны с видом велосипеда



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Размеры шин для велосипеда зависят от колес, а их диаметр — от вида велотранспорта. Для наглядности мы составили список диаметров и их соответствий:

16−20 мм — детские велосипеды, BMX;

22−24 мм — байки для подростков;

26−28 мм — горные и городские велосипеды;

29 мм — шоссейные велосипеды.

Маркировки бывают разные



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Маркировка велосипедных камер отличается в разных странах. Причина историческая: в прошлом веке страны мира, опираясь на собственные системы измерений, не смогли прийти к общей маркировке. Так возникла необходимость ввести единый порядок маркировки.

Европейская маркировка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как отличить: состоит из 2−3 чисел, которые начинаются от 400.

Пользуется большим спросом в современной «велосипедной» сфере. В европейской классификации маркировка делится на два вида.

Двойная цифровая маркировка. Первое число указывает на ширину покрышки, второе — на диаметр. Например: цифры 15−635 говорят о том, что шина принадлежит ободу шириной 15 мм и диаметром 635 мм. Такая покрышка подойдет для дорожного велосипеда. Тройная цифровая маркировка. Отображает физические диаметр х высоту х ширину в миллиметрах. Например: 26×16×13 — это указание диаметра (28 дюймов), высота (16) и ширина (13).

В старых советских велосипедах маркировка обратная: в двойной маркировке первое число — это диаметр шины, второе — ширина.

Английская маркировка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как отличить: содержит дроби или знаки умножения.

Это маркировка велосипедных камер в дюймах, которую отличить несложно, ведь значения записываются через дробь или знак умножения. Такой способ обозначения имеет недостатки, так как показатели приблизительные. А это затрудняет выбор покрышек точно в размер.

Приведем пример. Выше мы рассмотрели посадочный диаметр обода по европейской классификации — 635 мм. В фунтах значения будут выглядеть так: 28×1 ½.

Французская маркировка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как отличить: состоит из числа и одной буквы.

Размеры шин для велосипеда маркируются также французской системой. Здесь уже кроме числовой составляющей появляется латинская буква: чем она ближе к началу алфавита, тем меньше диаметр. В отличие от европейской и английской систем, французская не применяется на шинах горных байков.

Рассмотрим пример. Вернемся к нашей шине диаметром 635 мм. Во французской маркировке размеры будут выглядеть как 700 В, где число — внешний диаметр шины, а буква — внутренний.

Цветовая маркировка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

На современных покрышках встречается маркировка цветом. Наверняка вы видели «цветные ободки» на резине — это не красоты ради. Существуют полоски четырех цветов, указывающих на состав резины.

Фиолетовый. Очень мягкая резина для внедорожных поездок.

Оранжевый. Мягкая покрышка для неподготовленных поверхностей.

Синий. Материал средней твердости, обеспечивает быстрые поездки с большой цепкостью.

Красный. Твердая резина для больших скоростей.

Как выбрать размеры покрышек для велосипеда



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы приобрести новую резину, необязательно наведываться в магазин с двухколесным транспортом. Рекомендуем воспользоваться таблицей соответствий и проконсультироваться у специалистов магазина. Предварительно измерить посадочный диаметр обода обязательно придется.

При изучении маркировки велосипедных камер помните, что предпочтительно выбирать покрышку такой ширины, которая больше внутреннего обода в 1,5 или 2,1 раза.

Отыщите таблицу от производителя, в которой приводятся точные размеры покрышек для колес.

Самое простое правило: запомните размеры шин для велосипеда, который уже куплен. Чем быстрее это сделаете, тем проще будет в обслуживании личного транспорта!

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