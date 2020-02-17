В США показали концепт «экологичных похорон»

Источник материала: Tut.by

Американская компания Recompose презентовала разработку процесса компостирования трупов, которая позволит проводить «экологически чистые похороны». Об этом пишет Science News.



Концепт «экологичных похорон» от художника. Изображение: MOLT Studios

День назад, 16 февраля, на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки была представлена концепция «экологичных похорон». По сути, это компостирование, которое, по заверениям авторов проекта, позволит избежать выброса более 1,5 тонны углерода, в отличие от кремации или обычных похорон в землю.

В 2019 году Вашингтон стал первым американским штатом, который легализовал естественную органическую редукцию как вариант захоронения. И компания в Сиэтле под названием Recompose скоро начнет оказывать такие услуги.

На брифинге ученый-почвовед из Университета штата Вашингтон описал эксперимент, в ходе которого шесть тел добровольцев, которые дали разрешение на проведение такой процедуры еще до своей смерти, были помещены в специальные закрытые сосуды с соломой, древесными щепками и люцерной.

Температура внутри равнялась 55 градусам Цельсия, что позволяет уничтожить большинство болезнетворных организмов и фармацевтических препаратов, что содержатся в человеческом теле — за исключением прионов, белков с аномальной третичной структурой, которые могут вызывать заболевания. Так что компостирование «не будет разрешено людям, у которых диагностирована болезнь Крейтцфельдта — Якоба» (это прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, базальных ганглиев и спинного мозга).

Пилотное тестирование показало, что мягкие ткани полностью разрушаются в течение 30 дней. Спустя это время родственники смогут забрать полученную почву и использовать ее по своему желанию.

Вся процедура будет стоить 5,5 тысячи долларов. Сейчас на услуги Recompose уже записались более 15 тысяч человек. Первые коммерческие «похороны» состоятся в феврале 2021 года.