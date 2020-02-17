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Страна автозаков и табакерок: соцсети негодуют из-за продажи талонов в "Табакерках"

17.02.2020 13:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще недавно казалось, что абсурднее "правила 15 секунд" придумать ничего невозможно. Но как горько мы заблуждались!

Страна автозаков и табакерок: соцсети негодуют из-за продажи талонов в "Табакерках"
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Но на днях директор филиала «Агентство Минсктранс» анонсировал еще более неожиданное нововведение: уже с лета талоны на проезд в общественном транспорте начнут продавать в... «Табакерках», а киоски «Минсктранса» уберут. Там же можно будет пополнять проездные БСК. 


Любопытно, что, как выяснил Office Life, согласно реестру, киоски «Минсктранса» могут продавать в том числе и табачные изделия (при наличии лицензии). Тем не менее, в 2020-м году в Минске останется лишь 25 точек этой сети. 

Около 150 киосков, или примерно 86% всей нынешней сети точек «Минсктранса», будут закрыты до конца года в пользу открытия на этих местах "Табакерок"!

Зачем?!

Ситуация возмутила беларусов.

Соцсети просто накрыло волной злости и негодования. The Village Беларусь собрал весь сарказм и боль беларусов в этом посте.
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Теги: Минск
 
 
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Еще недавно казалось, что абсурднее "правила 15 секунд" придумать ничего невозможно. Но как горько мы заблуждались!
 
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