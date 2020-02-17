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Страна автозаков и табакерок: соцсети негодуют из-за продажи талонов в "Табакерках"
Источник материала: Партизан
Еще недавно казалось, что абсурднее "правила 15 секунд" придумать ничего невозможно. Но как горько мы заблуждались!
Но на днях директор филиала «Агентство Минсктранс» анонсировал еще более неожиданное нововведение: уже с лета талоны на проезд в общественном транспорте начнут продавать в... «Табакерках», а киоски «Минсктранса» уберут. Там же можно будет пополнять проездные БСК.
Любопытно, что, как выяснил
Около 150 киосков, или примерно 86% всей нынешней сети точек «Минсктранса», будут закрыты до конца года в пользу открытия на этих местах "Табакерок"!
Зачем?!
Ситуация возмутила беларусов.
Соцсети просто накрыло волной злости и негодования.
#1#
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Еще недавно казалось, что абсурднее "правила 15 секунд" придумать ничего невозможно. Но как горько мы заблуждались!
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