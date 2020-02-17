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Караник: расследование обстоятельств заражения ребенка ВИЧ в Пинске будет максимально объективным

17.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Расследование обстоятельств заражения ребенка ВИЧ в Пинске будет максимально объективным, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник.

"Создана республиканская комиссия Минздрава, работает областная комиссия, проводит санстанция эпидрасследование. Мы изучаем место, где мог заразиться ребенок. Если это медицинское учреждение, то будет проведено объективное расследование, виновные - наказаны, и с родителями будут обсуждены вопросы дальнейших действий, выхода из этой ситуации, - сказал Владимир Караник. - Пока рано о чем-то говорить. Но я еще раз повторяю, расследование будет максимально объективным, о его результатах мы сообщим".

Как сообщалось ранее, в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета обратилась с заявлением 35-летняя местная жительница. Женщина считает, что ее 11-месячная дочь во время лечения в одном из учреждений здравоохранения заразилась вирусом иммунодефицита человека. УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК.

Во время расследования предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок был заражен ВИЧ. Следователи допрашивают свидетелей, медицинских работников, изъята документация, которая будет детально проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела.


БелТА

 
 
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Расследование обстоятельств заражения ребенка ВИЧ в Пинске будет максимально объективным, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник. ...
 
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