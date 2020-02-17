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«Белорусские рубли – в моей практике ещё не было качественных подделок». Как проверяют деньги
Источник материала: СТВ
В отделе криминалистики управления ГКСЭ по г. Минску исследуют фальшивые бланки, документы, печати, подписи. Но чаще всего – липовые деньги. В топе подделок – доллары и российские рубли.
Федор Драгун, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по г. Минску:
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В отделе криминалистики управления ГКСЭ по г. Минску исследуют фальшивые бланки, документы, печати, подписи. Но чаще всего – липовые деньги. В топе подделок –...
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