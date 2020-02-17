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«Белорусские рубли – в моей практике ещё не было качественных подделок». Как проверяют деньги

17.02.2020 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В отделе криминалистики управления ГКСЭ по г. Минску исследуют фальшивые бланки, документы, печати, подписи. Но чаще всего – липовые деньги. В топе подделок – доллары и российские рубли.

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«Белорусские рубли – в моей практике ещё не было качественных подделок». Как проверяют деньги

Федор Драгун, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по г. Минску:
Белорусские рубли. В моей практике ещё не было качественных подделок. Это, как правило, деньги, которые на лазерном принтере отсканированы и распечатаны. Есть в управлении на вооружении такой видеоспектральный компаратор. Он позволяет видеть документ в различных лучах спектра. То, что не видит человеческий глаз.

«Белорусские рубли – в моей практике ещё не было качественных подделок». Как проверяют деньги

Люди в материале: Федор Драгун

 
Теги: Минск
 
 
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В отделе криминалистики управления ГКСЭ по г. Минску исследуют фальшивые бланки, документы, печати, подписи. Но чаще всего – липовые деньги. В топе подделок –...
 
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