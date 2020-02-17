|
Лаппо: В 2020 году нам предстоит сформировать ещё одну пограничную заставу в населенном пункте Деражичи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо рассказал, что обстановка на рубежах стабильная и прогнозируемая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году было задержано около 4 тысяч человек. Из них более 370 – нарушители госграницы. Это почти вдове меньше, чем в прошлые годы.
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Мы создали 6 полноценных маневренных групп, ввели в строй две пограничные заставы. В этом году нам предстоит – стоит задача Президента – сформировать еще две маневренные группы и еще одну пограничную заставу в населенном пункте Деражичи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лаппо: В 2020 году нам предстоит сформировать ещё одну пограничную заставу в населенном пункте Деражичи
Новости Беларуси. Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо рассказал, что обстановка на рубежах стабильная и прогнозируемая, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)