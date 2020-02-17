Белорусские борцы завоевали восемь медалей на чемпионате Европы в Риме

Источник материала: Аргументы и факты

В Италии подошел к концу чемпионат Европы по борьбе-2020. Белорусские спортсмены завоевали восемь медалей, три из которых – золотые.

Чемпионами Европы стали борец греко-римского стиля Максим Негода (63 кг), «вольник» Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг) и представительница женской борьбы Ванесса Колодинская (53 кг). «Серебро» на счету атлета вольного стиля Нюргуна Скрябина (65 кг).

В последний день соревнований представитель сборной Беларуси по вольной борьбе Расул Тихаев (86 кг) завоевал бронзовую награду. На третью ступень пьедестала почета также поднялся наш спортсмен Омаргаджи Магомедов (92 кг). Ранее «бронзу» завоевали Ксения Станкевич (50 кг) и Ирина Курочкина (57 кг).

Отметим, что на прошлогоднем подобном первенстве белорусы завоевали одно «серебро» и три «бронзы».