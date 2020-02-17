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Белорусские борцы завоевали восемь медалей на чемпионате Европы в Риме

17.02.2020 14:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские борцы завоевали восемь медалей на чемпионате Европы в Риме
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В Италии подошел к концу чемпионат Европы по борьбе-2020. Белорусские спортсмены завоевали восемь медалей, три из которых – золотые.

Белорусские борцы завоевали восемь медалей на чемпионате Европы в Риме Ванесса Колодинская взяла «золото» на ЧЕ по женской борьбе в Риме

Чемпионами Европы стали борец греко-римского стиля Максим Негода (63 кг), «вольник» Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг) и представительница женской борьбы Ванесса Колодинская (53 кг). «Серебро» на счету атлета вольного стиля Нюргуна Скрябина (65 кг).

В последний день соревнований представитель сборной Беларуси по вольной борьбе Расул Тихаев (86 кг) завоевал бронзовую награду. На третью ступень пьедестала почета также поднялся наш спортсмен Омаргаджи Магомедов (92 кг). Ранее «бронзу» завоевали Ксения Станкевич (50 кг) и Ирина Курочкина (57 кг).

Отметим, что на прошлогоднем подобном первенстве белорусы завоевали одно «серебро» и три «бронзы».

 
 
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На счету наших спортсменов три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды.
 
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