Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе

Источник материала: Вороновская газета

В соревнованиях приняли участие юные каратисты со всех областей Беларуси и города Минска.

На татами спортивного зала росской средней школы № 2, где в этом году проводились соревнования, за многочисленные награды боролись 146 спортсменов из ведущих клубов страны. Впервые в соревнованиях приняла участие команда латвийской ассоциации каратэ. Таким образом, «Кубок защитников Отечества» неожиданно приобрел статус международного турнира, что говорит о популярности каратэ, высоком уровне подготовки спортсменов — мужественных и смелых, настоящих защитников Отечества, сообщает газета