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Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе

17.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе

В соревнованиях приняли участие юные каратисты со всех областей Беларуси и города Минска.

На татами спортивного зала росской средней школы № 2, где в этом году проводились соревнования, за многочисленные награды  боролись 146 спортсменов из ведущих клубов страны. Впервые в соревнованиях приняла участие команда латвийской ассоциации каратэ.  Таким образом, «Кубок защитников Отечества» неожиданно  приобрел статус международного турнира, что говорит о популярности каратэ,  высоком уровне подготовки спортсменов — мужественных и смелых, настоящих защитников Отечества, сообщает газета «Наш час».
 
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
 
volkovysknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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В соревнованиях приняли участие юные каратисты со всех областей Беларуси и города Минска. На татами спортивного зала росской средней школы № 2, где в этом году...
 
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