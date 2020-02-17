|
Республиканский турнир «Кубок защитников Отечества» прошел в Волковысском районе
17.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В соревнованиях приняли участие юные каратисты со всех областей Беларуси и города Минска.
На татами спортивного зала росской средней школы № 2, где в этом году проводились соревнования, за многочисленные награды боролись 146 спортсменов из ведущих клубов страны. Впервые в соревнованиях приняла участие команда латвийской ассоциации каратэ. Таким образом, «Кубок защитников Отечества» неожиданно приобрел статус международного турнира, что говорит о популярности каратэ, высоком уровне подготовки спортсменов — мужественных и смелых, настоящих защитников Отечества, сообщает газета
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соревнованиях приняли участие юные каратисты со всех областей Беларуси и города Минска. На татами спортивного зала росской средней школы № 2, где в этом году...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)