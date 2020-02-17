Юратишковцы победили в III Международном заочном конкурсе «Рождественские таланты»

Источник материала: Ивьевский край

Учащаяся художественного отделения Юратишковской ДШИ Дарья Санько (учитель О.Чернышева) стала лауреатом I степени III Международного заочного конкурса "Рождественские таланты" в номинации "декоративно-прикладное искусство". Она предоставила на суд жюри работу, выполненную в технике процарапывания по стеклу.





Также высоко оценено выступление на этом конкурсе учителя по тклассу аккордеона Юратишковской ДШИ Екатерины Левдорович, которая стала лауреатам I степени в номинации «народные инструменты».

III Международный заочный конкурс «Рождественские таланты» проходил в январе 2020 года.





И. МИХАЙЛОВА.