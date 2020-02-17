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Юратишковцы победили в III Международном заочном конкурсе «Рождественские таланты»

17.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Учащаяся художественного отделения Юратишковской ДШИ  Дарья Санько (учитель  О.Чернышева) стала лауреатом I степени III Международного заочного конкурса "Рождественские таланты" в номинации "декоративно-прикладное искусство". Она предоставила на суд жюри работу, выполненную в технике процарапывания по стеклу.

Юратишковцы победили в III Международном заочном конкурсе «Рождественские таланты»

Также высоко оценено выступление на этом конкурсе учителя по тклассу аккордеона Юратишковской ДШИ Екатерины Левдорович, которая стала лауреатам I степени в номинации «народные инструменты».

III Международный заочный конкурс «Рождественские таланты» проходил в январе 2020 года.

Юратишковцы победили в III Международном заочном конкурсе «Рождественские таланты»

 

И. МИХАЙЛОВА.

 
 
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Учащаяся художественного отделения Юратишковской ДШИ  Дарья Санько (учитель  О.Чернышева) стала лауреатом I степени III Международного...
 
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